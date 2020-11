Na današnji dan srušen je Stari most

Prodoran zvuk sirene koja je značila opasnost razbio je muk na obalama Neretve, a kada se gusti dim razišao, postalo je jasno da je srušen Stari most. Devetog novembra 1993, u 10.16 sati najvredniji spomenik u našoj zemlji pao je nakon što je istrpio hiljade projektila ispaljenih sa položaja HVO-a.

Haški sud prije tri i po godine donio je odluku kojom je Stari most proglašen je legitimnim vojnim ciljem, pa za njegovo rušenje u konačnici niko nije odgovarao. Razvalina, urušene kule Tara i Halebija, te devastacija susjednih objekata posvjedočili su u kasnijim godinama nezapamćenoj agresiji. Stari je na početak “novog života” sačekao jedanaest godina. Od jula 2004. most blista skoro kao u sretnim danima. Danas je simbol pomirenja i suživota i jedan od najposjećenijih objekata u ovom dijelu Evrope.

Legendarni Emir Balić sa Starog je skočio više od hiljadu puta. Dvadeset puta je bio učesnik na zvaničnim takmičenjima. Pobijedio je 13 puta. Skakao je i u ratu, kada je nedostajao luk, a posljednju lastu izveo je 1996. Iz poštovanja prema Starom, s novog mosta nikad nije skočio. Devetog novembra 1993. vijest da je srušen Stari dočekao je u Zagrebu.

Stari most je UNESCO-ova svjetska baština, a 1566. kada je sagrađen (za vrijeme vladavine Sulejmana Veličanstvenog), bio je najveća lučna konstrukcija na svijetu. Graditelj je bio mimar Hajrudin. Nakon što je rekonstruisan i potpuno obnovljen, godinu kasnije je uvršten na listu UNESCO-ovih zaštićenih spomenika kulture.

– Bio sam daleko. Supruga nije htjela da izađe iz grada, ostala je sa mojom majkom. Novinari su tražili izjave. Pristajao sam tada i govorio istinu o dešavanjima u Mostaru. Novinarka Sportskih novosti mi je i javila da je srušen Stari. Nisam mogao vjerovati. Razgovor je bio šokantan. Kasnije sam se susreo sa Mostarcima u Zagrebu. Bilo nam je teško. Moj prijatelj, doktor Zvonko Tolj je plakao za mostom, ispričao je svojevremeno za Oslobođenje prisjetio čovjek koji je cijeli vijek vezan za Stari most,piše Oslobodjenje

A onomad, kada je novi most otvoren 2004, legendarni skakač je govorio: “Ćuprija je ćuprija, a da li će nas ona ujediniti, stvar je naših glava. Oni koji su voljeli onaj most, voljet će i ovaj. A oni koji nisu voljeli onaj, neće voljeti ni ovaj.”

