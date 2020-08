U Kaliforniji sedmoro mrtvih, više od 100.000 ljudi napustilo domove

Najmanje sedam osoba je izgubilo život, a više od 100.000 primorano da napusti domove u saveznoj američkoj državi Kalifornija, koja je od prošle sedmice pogođena požarima.

Flames from the LNU Lightning Complex fires leap above Butts Canyon Road on Sunday, Aug. 23, 2020, as firefighters work to contain the blaze in unincorporated Lake County, Calif. (AP Photo/Noah Berger)