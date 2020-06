Neformalna grupa građana organizovala je protestnu šetnju u Goraždu, nakon što vlasti nisu uvažile njihove zahtjeve da se obustavi izgradnja obaloutvrda na rijeci Drini, javlja Anadolu Agency (AA).

Prvi dio ovog projekta, vrijedan oko 10,5 miliona maraka, u završnoj je fazi, a tokom izgradnje nizvodno od Mosta žrtava genocida u Srebrenici podignut je armirano-betonski zid, koji je stanovnike naselja Luka fizički odvojio od rijeke.

Pet do dvanaest: Goraždani protestvovali protiv izgradnje zidova na Drini

Pet do dvanaest: Goraždani protestvovali protiv izgradnje zidova na Drini

To je izazvalo ogorčenje stanovnika ovog, ali i drugih dijelova grada, jer Grad Goražde je već uputio zahtjev za dodatnih 20 miliona KM kreditnih sredstava, kako bi se izgradnja obaloutvrda nastavila i uzvodno od mosta, kroz sami centar grada.

…

Facebook komentari