EP potvrdio: Oliver Varhelyji nominovan za evrokomesara za proširenje

Iako je prošle nedelje obavio prvo potvrdno saslušanje, nije do kraja ubjedio sve zastupnike da je u stanju da preuzme ovu dužnost. On je morao da odgovori na dodatna pisana pitanja. Odgovori su poslati ovog prepodneva i to je bilo dovoljno da se zadovolje zastupnici i potvrde njegovu nominaciju, prenosi RSE.

Oliver Varhelyi je drugi kandidat iz Mađarske za evropskog komesara. Pre njega, kandidat iz Budimpešte je bio bivši ministar pravosuđa Laszlo Troscanyi, čiju je nominaciju Evropski parlament odbacio već u početnoj fazi jer je konstatovao konflikt interesa.

Evropski parlament je sveukupno odbio tri kandidata: iz Mađarske, Rumunije i Francuske. Ovo je bio razlog zašto novi saziv Evropske komisije (EK) nije preuzeo dužnost 1. prvog novembra kako je bilo načelno planirano. Tri nova kandidata iz ovih zemalja su dobili potvrdu Evropskog parlamenta koji bi trebao da izglasa cijeli paket novog saziva EK, 27. novembra na plenarnoj sednici.

Idealno bi novi saziv EK preuzeo dužnost prvog decembra ove godine, ali ostaju legalne nejasnoće oko uloge Velike Britanije u ovom procesu. Naime, EK čini jednak broj komesara, koliko i država članica Evropske unije (EU). Velika Britanija načelno nije izašla sa predlogom za novog komesara misleći da će napustiti evropski blok, 31. oktobra.

U svijetlu još jednog odlaganja Brexita, buduća predsednica EK Ursula von der Leyen je zatražila i od britanske vlade da predloži ime komesara, što je londonska vlada odbila i to je razlog zašto je EK pokrenula postupak protiv Velike Britanije zbog kršenja evropskih zakona.

Zvanični London ima rok do 22. novembra da izađe sa imenom njihovog kandidata za komesara, koji takođe treba da se podvrgne svim neophodnim procedurama potvrde.

Loading..

loading...

Facebook komentari