Potvrđena optužnica: Grijač za nargilu usmrtio maloljetnika u Sanskom Mostu

Prema navodima optužnice, Merdanović se sumnjiči da je u julu 2024. godine izazvao opasnost po život ljudi upotrebom tehnički neispravnog električnog spiralnog grijača koji je služio kao dio opreme za paljenje šiše, iako je, kako navodi Tužilaštvo, bio svjestan da takav uređaj može predstavljati ozbiljnu prijetnju sigurnosti.

Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona tereti ga za krivično djelo Teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine iz člana 328. stav 2. u vezi sa članom 323. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U optužnici se navodi da sporni grijač nije posjedovao propisane oznake proizvođača niti potvrdu o usklađenosti sa tehničkim standardima, dok je zbog oštećenja zaštitnog voda postao izuzetno opasan za korištenje,pišu Vijesti

Do tragedije je, prema navodima Tužilaštva, došlo prilikom uključivanja spiralnog grijača u utičnicu, kada je uslijedio električni udar od kojeg je smrtno stradao maloljetnik angažiran za rad na dan otvorenja ugostiteljskog objekta.

