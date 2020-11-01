Čović u Banjaluci: Važno nastaviti saradnju sa predstavnicima vlasti u RS-u

Delegacija HDZ-a BiH, koju je predvodio predsjednik stranke Dragan Čović, i banjolučki biskup Željko Majić istakli su na sastanku u Banjaluci da je važno nastaviti saradnju sa predstavnicima vlasti u Republici Srpskoj, kao i na svim drugim nivoiima vlasti u BiH, kako bi se o pitanjima važnim za Hrvate razgovaralo otvoreno i u atmosferi međusobnog poštovanja.Na sastanku je razgovarano o položaju Hrvata na prostoru Banjolučke biskupije, te širim društvenim i političkim okolnostima u BiH, saopšteno je iz HDZ-a BiH, prenosi SRNA,piše Vijesti

Razmijenjeno je mišljenje o trenutom političkom stanju u BiH, sa naglaskom na potrebu očuvanja mira, društvenoga povjerenja i otvorenoga dijaloga.

Osim Čovića, u delegaciju HDZ-a BiH bili su zamjenik predsjednika HDZ-a BiH Borjana Krišto i potpredsjednik stranke Darijana Filipović.

Facebook komentari