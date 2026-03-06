vvNASA spremna za povratak ljudi na Mjesec

Američka svemirska agencija NASA uspješno je otklonila tehnički kvar na raketi za misiju Artemis 2, čime je zadržan planirani termin lansiranja u aprilu. Inženjeri su riješili problem s prekidom protoka helija u gornjem stepenu rakete Space Launch System (SLS), koji je ključan za održavanje pritiska u rezervoarima goriva.

Popravke su obavljene u Svemirskom centru Kennedy na Floridi, nakon što je raketa vraćena s lansirne rampe radi detaljne provjere. Zbog ovog kvara ranije je otkazana mogućnost lansiranja u martu.

Misija Artemis 2 poslat će četiri astronauta na desetodnevni let oko Mjeseca, što će biti prvi let s posadom u lunarno okruženje još od 1972. godine i misije Apollo 17.

U međuvremenu, NASA nastavlja tehničke pripreme, uključujući zamjenu baterija i dodatna testiranja sistema. Agencija je potvrdila i restrukturiranje programa Artemis, prema kojem će misija Artemis 4 biti prva planirana za slijetanje astronauta na površinu Mjeseca 2028. godine.

