SIPA pretresa na 18 lokacija širom BiH

Pretresi se vrše po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela „Udruživanje radi činjenja krivičnih djela“ i „Nedozvoljen promet akciznih proizvoda“ koja su propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine,pišu Vijesti

U realizaciji operativne akcije „Lan“ učestvuju i policijski službenici Ministarstva unutrašnjih Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Više informacija u toku dana, po okončanju aktivnosti, saopćeno je iz SIPA-e.

Facebook komentari