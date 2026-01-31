Diplomatija na visokom nivou, putevi na ivici provalije

Od silnih Dodikovih putovanja malo je koristi vidio narod, osim njega samog, njegove porodice i uskog kruga saradnika.

Bave se „svjetskom politikom“, dok se putevi po kojima običan čovjek prolazi svakodnevno pretvaraju u minsko polje rupa, odrona i improvizacija.

Situacija na magistralnom putu Rogatica – Ustiprača najbolji je primjer potpunog kolapsa infrastrukture.

Stanje je alarmantno. Odroni, velike udarne rupe i neosvijetljeni tuneli pretvorili su ovu dionicu u stalnu prijetnju vozačima.

Ljudi svakodnevno ostaju na cesti, s oštećenim vozilima, šokirani i bez nade da će štetu naplatiti.

Mostovi se drže na privremenim rješenjima. Postavljeni znakovi služe samo da se zadovolji forma, dok konstrukcije i dalje propadaju.

Ako se ovako nastavi, vožnja ovim putem postaće pitanje čiste sreće, upozorava struka. Život doktorice koji je izgubljen nedavno na jednom od pohabanih puteva nije bio dovoljna opomena.

Ni Federacija BiH ne stoji ništa bolje. Prema Pravilniku o održavanju magistralnih cesta, svaka dionica mora biti pregledana dva puta dnevno. Međutim, stanje na terenu pokazuje da se ta obaveza ne poštuje ni dva puta mjesečno.

Zapuštene dionice, neuklonjene opasnosti i dugotrajna oštećenja postali su svakodnevica, dok institucije uporno ćute, o čemu su Vijesti.ba nedavno pisale.

Simbolično, pasarela u Vogošći – koja bi trebala štititi pješake – mjesecima je zatvorena, a ljudi svakodnevno rizikuju živote prelazeći prometnu cestu,pišu Vijesti

Ovo su slike i primjeri koji najbolje oslikavaju šta je politika u BiH: velika obećanja i međunarodni susreti s jedne strane, a raspadnuta infrastruktura, neodgovornost i tiha patnja građana s druge.

Kada vlasti nisu u stanju riješiti ni najtrivijalnije, svakodnevne probleme – kao što je most, pasarela ili rupa na putu – teško je vjerovati u njihove „velike priče“ o investicijama, razvoju i evropskom putu.

