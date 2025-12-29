Prijedlog budžeta FBiH za 2026. godinu u iznosu od 8,9 milijardi KM

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 8.898.279.146 KM, koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru za donošenje po hitnom postupku. Budžet Federacije BiH za narednu godinu veći je u odnosu na ovogodišnji za 690 miliona KM.Obrazloženo je da je osnovni cilj Budžeta Federacije BiH za 2026. godinu održivo upravljanje javnim finansijama, uz odgovornu kontrolu rashoda i obezbjeđenje stabilnih izvora finansiranja. Budžet je usmjeren na ispunjavanje obaveza prema građanima i institucijama, s posebnim fokusom na socijalnu zaštitu, zdravstveni i penzijski sistem, stabilno poslovno okruženje, te očuvanje funkcionalnosti javnih službi.

Budžet Federacije BiH za 2026. godinu predstavlja konsolidovani finansijski okvir kojim se obuhvataju svi planirani prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci Federacije BiH za navedenu budžetsku godinu.

Planirani tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima u Budžetu Federacije BiH za 2026. godinu usmjereni su na osiguranje kontinuiteta ključnih socijalnih, zdravstvenih i razvojnih politika, kao i na jačanje fiskalne stabilnosti nižih nivoa vlasti. Ovim sredstvima podržava se provedba zakonskih obaveza, unapređenje sistema socijalne zaštite, jačanje zdravstvenog osiguranja, te realizacija mjera zapošljavanja i ravnomjernog regionalnog razvoja. U tom kontekstu, za provedbu Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH planirana su sredstva u iznosu od 59.000.000 KM, čime se osigurava stabilno finansiranje prava roditelja koji brinu o djeci s teškoćama u razvoju i jača sistem socijalne zaštite. Također, za transfer civilnim žrtvama rata predviđena su sredstva u iznosu od 31.500.000 KM, s ciljem nastavka institucionalne podrške ovoj posebno osjetljivoj kategoriji stanovništva i unapređenja ostvarivanja zakonom zagarantovanih prava.

Za Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH planirana su sredstva u iznosu od 80.000.000 KM, koja doprinose održivosti sistema zdravstvenog osiguranja, redovnom izvršavanju obaveza prema Fondu solidarnosti, smanjenju listi čekanja, te unapređenju dostupnosti zdravstvenih usluga građanima.

Za realizaciju projekta zapošljavanja predviđena su sredstva u iznosu od 12.288.480 KM, usmjerena na aktivne mjere tržišta rada, poticanje zapošljavanja i jačanje konkurentnosti radne snage, čime se doprinosi ukupnom ekonomskom rastu i socijalnoj uključenosti.

U Budžetu su planirana značajna sredstva za tekuće transfere pojedincima, s ciljem osiguranja kontinuiteta socijalnih davanja i provedbe ključnih zakonskih rješenja. Najveći dio ovih sredstava odnosi se na isplatu penzija po raznim zakonskim osnovama za koje je planiran iznos od 4.302.716.055 KM, čime se osigurava redovna i stabilna isplata penzija, očuvanje životnog standarda penzionera, te dugoročna održivost penzijskog sistema. Očekuje se da će se penzije tokom 2026. godine povećati za više od 17 posto u odnosu na 2025. godinu. Izmjene načina usklađivanja penzija će uvećati rashodovnu stranu budžeta za dodatnih 280 do 340 miliona KM u 2026. godini. Također, izmjena načina usklađivanja penzija direktno mijanja i način usklađivanja boračkih naknada (ratne vojne invalidnine, ratna priznanja, egzistencijalna naknada), kao i naknada za neratne invalide čime su se izdvajanja za ove kategorije povećala za dodatnih više od 80 miliona KM.

Za tekuće transfere za invalidnine planirana su sredstva u iznosu od 333.000.000 KM, dok su za transfere za lica sa invaliditetom – neratne invalide predviđena sredstva u iznosu od 336.000.000 KM. Navedenim izdvajanjima osigurava se kontinuirana finansijska podrška osobama s invaliditetom, unapređuje njihova socijalna sigurnost i doprinosi većoj uključenosti u društvenu zajednicu.

Za implementaciju Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica planiran je iznos od 80.000.000 KM, kojim se osigurava nastavak ostvarivanja zakonom zagarantovanih prava, unapređuje socijalni položaj ove kategorije i potvrđuje institucionalna briga o branilačkoj populaciji.

U okviru provedbe Zakona o podršci porodicama sa djecom u Federaciji BiH, u Budžetu za 2026. godinu planirana su sredstva u iznosu od 228.000.000 KM, koja su usmjerena na jačanje pronatalitetne politike, smanjenje rizika od siromaštva porodica s djecom i osiguranje jednakog pristupa socijalnim pravima na području Federacije BiH. Dodatno, za jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete planirana su sredstva u iznosu od 16.000.000 KM, čime se pruža direktna finansijska podrška porodicama u najranijoj fazi roditeljstva.

U okviru provedbe Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, planirana su sredstva u iznosu od 1.100.000 KM, namijenjena jačanju preventivnih i zaštitnih mjera, kao i podršci radu specijalizovanih organizacija koje pružaju pomoć žrtvama nasilja.

Planirane su subvencije javnim preduzećima koje su usmjerene na jačanje njihove operativne stabilnosti i unapređenje usluga od javnog interesa. Za provođenje pravedne tranzicije i ublažavanje poremećaja na tržištu planirana su sredstva u iznosu od 3.000.000 KM, čime se pruža podrška javnim preduzećima u prilagođavanju promjenama u energetskom i industrijskom sektoru, uz istovremeno očuvanje radnih mjesta i socijalne sigurnosti zaposlenih. Značajan dio sredstava odnosi se na transfer Željeznicama Federacije BiH u iznosu od 24.000.000 KM, kojim se osigurava kontinuitet željezničkog saobraćaja, održavanje infrastrukture i unapređenje sigurnosti i kvaliteta usluga u ovom strateški važnom sektoru transporta. Dodatno, za izmirenje obaveza po Zakonu o finansijskoj konsolidaciji JP Željeznice FBiH planirana su sredstva u iznosu od 10.000.000 KM. Za unapređenje avioprometa planiran je iznos od 10.000.000 KM, s ciljem jačanja povezanosti FBiH sa međunarodnim destinacijama, podrške razvoju i poticanja turizma i privrednih aktivnosti.

U okviru ukupnih subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima planiran je iznos od 23.227.134 KM, kojim se osigurava provedba različitih mjera ekonomske politike usmjerenih na stabilizaciju poslovanja i jačanje otpornosti privrede.

Najznačajniji pojedinačni iznos odnosi se na podsticaje za poljoprivredu, za koje su povećana izdvajanja za 7.000.000 KM i iznose 190.000.000 KM, čime se osigurava kontinuitet podrške primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, ruralnom razvoju i prehrambenoj sigurnosti.

Značajniji dio sredstava odnosi se na tekuće transfere kantonima, za koje je u Budžetu planiran iznos od 200.000.000 KM, a koji imaju za svrhu jačanje fiskalne stabilnosti kantonalnih budžeta, osiguranje ravnomjernog regionalnog razvoja, te podršku finansiranju njihovih nadležnosti.

Kapitalni transferi gradovima i općinama planirani su sa 48.000.000 KM, omogućavajući lokalnim zajednicama realizaciju prioritetnih infrastrukturnih projekata.

Za putnu infrastrukturu predviđeno je 99.000.000 KM, što omogućava nastavak modernizacije i proširenja puteva, povećavajući sigurnost i bolju povezanost gradova i općina. Transfer za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta u iznosu od 150.000.000 KM predstavlja strateški iskorak u razvoju transportne mreže Federacije, osiguravajući brži i sigurniji promet,pišu Vijesti

Vlada Federacije BiH je danas utvrdila i Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2026. godinu, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima Federacije BiH, koji će biti u hitnoj proceduri upućeni u dalju parlamentarnu proceduru, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

