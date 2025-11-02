Uhapšeni sarajevski policajci na krim obradi, hitno se saslušavaju i svjedoci

Osumnjičeni policajci Uprave policije MUP-a KS koji su uhapšeni za krivično djelo polno uznemiravanje i za krivično djelo polna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina trenutno su na kriminalističkoj obradi.Kako je rečeno iz Tužilaštva, postupajuća tužiteljika rukovodi istražnim radnjama u MUP-u KS.

Odvojeni slučajevi

“Saslušavaju se svjedoci i poduzimaju hitne radnje dokazivanja”, rekli su iz Kantonlanog tužilaštva KS.

Podsjećamo, policajci Uprave policije MUP-a KS, pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva KS, tokom noći uhapsili dva policijska službenika Uprave policije MUP-a KS.

Jedan je osumnjičen za krivično djelo polno uznemiravanje, a drugog za krivično djelo polna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina.

Riječ je o odvojenim slučajevima, gdje su predmetni policijski službenici uhapšeni odmah po saznanju za iste, odnosno nakon što se sinoć policiji obratilo službeno lice jedne od ustanova za socijalno zbrinjavanje sa područja Kantona Sarajevo.

Tuzla

Podsjećamo, da je prije par dana slučaj iz Tuzle šokirao BiH, ali i region.

U pitanju je podvođenje dvije djevojčice (15) u Tuzlanskom kantonu. Sumnja se da se sve dešavalo od aprila 2024. do kraja jula 2025, odnosno da su dvije djevojčice (15) vrbovane, te prevožene na različite lokacije na području Kalesije, Živinica i Srebrenika u svrhu iskorištavanja prostitucijom.

Zbog toga, pritvor je određen za policajce Besima Kopića (51), Miralema Halilovića (46), Jasmina Modrića (30) i Dževada Požegića (55), profesora Zijada Jagodića (61), te za Šemsudina Kadrića (39), Sulejmana Šehića (67) i Nedima Avdića (41).

Za taj slučaj danas (2. novembra) iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona, rečeno je da su devojčice žrtve trgovine ljudima su zbrinute i na sigurnom.Oni su naveli da su žrtve trgovine ljudima- maloljetne djevojčice, zbrinute i pod institucionalnom i stručnom zaštitom te upozorili i da je povreda privatnosti djeteta krivično djelo iz člana 219a Krivičnog zakona FBiH.

“Njihov identitet, okolnosti i podaci o mjestu boravka predstavljaju zaštićene informacije, a svako objavljivanje takvih detalja predstavlja teško kršenje zakona i prava djece”, piše u saopštenju.

Protestna šetnja u Tuzli

Tužilaštvo je upozorilo javnost, naročito nepromišljene pojedince, korisnike društvenih mreža i pojedine medije, da objavljivanje, prenošenje ili insinuacija identiteta djece predstavlja krivično djelo „Povreda privatnosti djeteta“ iz člana 219.a Krivičnog zakona Federacije BiH.

“Osim što ovakva ponašanja predstavljaju krivično djelo, predstavljaju i kršenje međunarodnih i domaćih normi, uključujući: Konvenciju o pravima djeteta Ujedinjenih nacija, Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH i Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH, te svakako i u odnosu na printane i online medije, kršenje Kodeksa Vijeća za štampu i online medije”, navodi se u saopštenju.

Pozvali su sve medije, korisnike društvenih mreža i pojedince da odmah uklone objave i komentare koji mogu dovesti do identifikacije žrtava, te da u svom izvještavanju postupaju u skladu sa zakonom, etikom i zaštitom interesa djece.

Tužilaštvo TK, u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije MUP-a TK i stručnim službama i pojedincima, intenzivno provodi istragu u ovom predmetu, s punom ozbiljnošću i velikim prioritetom, a zaštita maloljetnih žrtava je apsolutni fokus u svim fazama postupka,pišu Nezavisne

U Tuzli je danas, 2. novembra, je protestna šetnja građana zbog zlostavljanja dviju maloljetnih djevojčica.

