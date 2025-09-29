Mladi golman (19) preminuo poslije udarca loptom u glavu

Mladi čuvar mreže doživio je snažan udarac u glavu, usljed kojeg je dva puta doživeo srčani zastoj – prvi put na samom terenu, a drugi put u kolima hitne pomoći na putu ka bolnici. Ramirez je bio hospitalizovan na intenzivnoj njezi bolnice Valdecilja u Santanderu, ali uprkos borbi ljekara, nije uspio da se oporavi. Inače, trener Kolindresa, Rafa de la Pena, koji ima obrazovanje iz oblasti fizičkog vaspitanja, odmah je pružio vještačko disanje nesretnom mladiću, dok je jedan navijač – student medicine – takođe pritekao u pomoć do dolaska ekipe hitne pomoći. Inače, u gradu je proglašena trodnevna žalost i svi mečevi će početi minutom ćutanja, prenosi Telegraf.

