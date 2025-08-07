Trivić: Referendum koji Dodik najavljuje je produbljivanje krize, nećemo učestvovati

Referendum koji najavljuje Dodik značio bi samo dalje produbljivanje krize. Referendum o Danu RS vlast nikad nije provela i proglasila ga je anketom. Narodni front odbija da podrži Dodikove dalje korake ka radikalizaciji situacije – poručila je Trivić.Centralna izborna komisija BiH jednoglasno je jučer donijela odluku o oduzimanju mandata Dodiku nakon što je on pravomoćno osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja.

Dodik je u srijedu, kao odgovor na odluku CIK-a o prestanku mandata najavio referendum u RS-u o provođenju odluke Centralne izborne komisije,pišu Vijesti

