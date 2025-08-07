Vijesti

Trivić: Referendum koji Dodik najavljuje je produbljivanje krize, nećemo učestvovati

4.6K  
Objavljeno prije 1 sat

Predsjednica Narodnog fronta (NF) Jelena Trivić poručila je kako referendum koji najavljuje Milorad Dodik predstavlja produbljivanje krize, te da njena stranka neće učestvovati u daljoj radikalizaciji.

 Jelena Trivić - N1

Referendum koji najavljuje Dodik značio bi samo dalje produbljivanje krize. Referendum o Danu RS vlast nikad nije provela i proglasila ga je anketom. Narodni front odbija da podrži Dodikove dalje korake ka radikalizaciji situacije – poručila je Trivić.Centralna izborna komisija BiH jednoglasno je jučer donijela odluku o oduzimanju mandata Dodiku nakon što je on pravomoćno osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja.

Dodik je u srijedu, kao odgovor na odluku CIK-a o prestanku mandata najavio referendum u RS-u o provođenju odluke Centralne izborne komisije,pišu Vijesti


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh