Najavljeno povećanje cijena struje

Sanel Buljubašić, generalni direktor “Elektroprivrede BiH”, rekao je medijima da je njihova obaveza da osiguraju stabilno i uredno snabdijevanje kupaca, ali i da održavaju stabilnost energetskog sektora.

“Preduslov za ovo je finansijski stabilna ‘Elektroprivreda BiH’. Da bismo mogli sve ove obaveze ispuniti, neminovno je redovno usklađivanje cijena električne energije u odnosu na proizvodnu cijenu. Važno je napomenuti i obaveze prema Planu rasta za zapadni Balkan usaglašenih reformskih aktivnosti s predstavnicima Evropske komisije i delegacije EU, a koji predviđa usklađivanje cijena električne energije.

Znači, dolaziće do korekcije cijena, ali isključivo vezano za rast troškova proizvodnje i nabavke, a ne iz bilo kojeg drugog razloga”, naveo je Buljubašić.

Istakao je da su nedovoljne količine uglja i loše hidrološke prilike dovele EP BiH u situaciju da mora sve više kupovati električnu energiju.

“Program mjera štednje i racionalizacije poslovanja je dao određene rezultate, međutim još nismo potpuno zadovoljni. Dokazali smo da se proizvodnja uglja može povećati, ali još nam nedostaje milion tona godišnje, što je energetski izraženo oko 1.000 gigavat-sati (GWh). Za toliko je manja proizvodnja u našim termoelektranama. Nemamo dovoljne i potrebne količine uglja”, naglasio je, između ostalog, Buljubašić.

Povećanje cijena električne energije su i ranije najavili stručnjaci za energetiku.

Almir Bečarević kaže za “Nezavisne novine” da je u kompletnoj Federaciji BiH došlo do pada izvoza električne energije, te drastičnog porasta uvoza.

“Ja sam najavio i ranije da će to imati uticaj na cijenu. Sada ide ljeto, hidrologija je loša, imamo problema sa rudnicima, te ‘Elektroprivreda BiH’ nema kome da se obrati osim građanima. Jedino izgleda građani mogu spasavati ovo preduzeće, a ne oni koji su plaćeni za to. Ne mogu da shvatim da svi nijemo posmatraju to da je jedna tako moćna kompanija od pozitivnog poslovanja došla u ovakve gubitke i do ovakvog bilansa. Vidjećemo kako će na ovo reagovati FERK i građani”, istakao je ovaj stručnjak za energetiku iz Sarajeva.

Edhem Bičakčić, predsjednik Regionalnog ogranka Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (SEERC), kazao je da je osnovni problem u “Elektroprivredi BiH” nedostatak uglja za proizvodnju električne energije u termoelektranama u Tuzli i Kaknju.

“To se ne može nikako riješiti, i onda su prisiljeni da ili kupuju ugalj ili električnu energiju na inostranom tržištu. S druge strane, izostaje izgradnja bilo kakvih projekata unutar ‘Elektroprivrede BiH’. Treće, podnijeli su zahtjeve i za korekciju cijena mrežarine i cijena električne energije. Mislim da će poskupljenje biti po dva osnova, objedinjeno u jednom paketu. Mišljenja sam da će ‘Elektroprivreda BiH’ voditi računa o socijalnoj karti. Realno je očekivati da cijene budu veće do kraja godine”, naglasio je Bičakčić,pišu

Kako su “Nezavisne” ranije pisale, tokom četiri mjeseca ove godine Bosna i Hercegovina je uvezla električne energije u iznosu od 267,5 miliona KM.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u istom periodu prethodne godine uvoz električne energije je iznosio 43,2 miliona KM.

Ovo znači da je uvoz struje za godinu dana skočio za oko 225 miliona KM, ili čak 518,2 odsto.

Koliko je ovo izražen problem pokazuje i podatak da je u četiri mjeseca ove godine BiH uvezla više električne energije nego cijele 2023. godine.

