Schmidt: Nisam Lajčak, ne povlačim odluke

On je na konstataciju novinara Nove BiH o tome da je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine RS, nedavno rekao da bi kriza u BiH mogla eskalirati ako Schmidt ne povuče svoje odluke kao što je to ranije uradio nekadašnji visoki predstavnik Miroslav Lajčak, odgovorio da on nije Lajčak, prenosi N1.

“Čuo sam da se neki pozivaju na bivšeg visokog predstavnika. Ne samo da je ta osoba bila u krivu kad je govorila o Miroslavu Lajčaku, već ni ja nisam Miroslav Lajčak iako je on moj prijatelj. Nijedan zakon se ne odnosi samo na jednog pojedinca već na sve ljude. Ukoliko ima zahtjeva za izmjenama zakona, pozivam Parlamentarnu skupštinu da to uradi”, rekao je on, nakon što je posjetio Memorijalni centar u Potočarima,pišu Vijesti

