Navijači Italije okrenuli leđa himni Izraela

Golove za selekciju Azzurra postizali su Davide Frattesi i Moise Kean, dok je utješni gol za Izraelce u 90. minuti zabio Abu Fani.

Meč je zbog ratnog stanja u Izraelu odigran u Budimpešti, a za vrijeme intoniranja himne Izraela dogodila se jedna zanimljiva situacija.

Italy fans turn their back on the Israeli national anthem before tonight’s Nations League game… pic.twitter.com/LvxfU5s2Oz

— Ben Green (@BenGreenJeru) September 9, 2024

Naime, italijanski navijači su za to vrijeme zviždali i okrenuli svoja leđa, čime su jasno pokazali šta misle o svom sinoćnjem protivniku,pišu Vijesti

Italija je nakon dva gola lider ove grupe sa maksimalnih šest bodova, dok Izrael nema niti jedan.

