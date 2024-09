Uzimajte ove dodatke prehrani ako želite usporiti starenje

Plastični hirurg i stručnjak protiv starenja, dr. Anthony Youn, tvrdi da četiri dodatka mogu usporiti proces starenja. Evo koje suplemente je izdvojio u YouTube videu.1. Multivitamin

Prvi dodatak koji dr. Youn preporučuje je multivitamin koji sadrži vitamine A, C i D te cink. Ne samo da su neki od ovih antioksidansa koji pomažu u borbi protiv slobodnih radikala koji oštećuju ćelije u tijelu, već je vitamin C vitalan za proizvodnju kolagena u tijelu. Kolagen je odgovoran za to da našoj koži daje čvrstoću i glatkoću.

2. Omega-3 masne kiseline

Prema hirurgu, dodatak omega-3 masnih kiselina, poput ribljeg ulja, važan je jer istraživanja pokazuju da djeluju protuupalno i mogu pomoći u smanjenju upalnih poremećaja kože. Osim toga, hidriraju kožu i pomažu u liječenju i oporavku kože, te čak mogu pomoći u zaštiti od oštećenja izazvanih UV zračenjem.

3. Probiotici

Postoji velika veza između zdravlja crijeva i zdravlja kože, kaže dr. Youn. To je razlog zašto dodavanje kvalitetnog probiotika našoj rutini može pomoći. Ti dodaci podržavaju zdravlje probavnog sistema i poboljšavaju apsorpciju hranjivih tvari te istovremeno pomažu crijevima da održe zdravu ravnotežu crijevnih bakterija. Mogu čak pomoći u upravljanju kožnim bolestima poput akni, ekcema i psorijaze. Dr. Youn kaže da preporučuje uzimanje probiotika koji sadrži više od pet milijardi CFU za maksimalan efekat.

4. Hidrolizirani kolagen

Na kraju, hirurg preporučuje da svi, osim vegana, uzimaju hidrolizirani kolagen u obliku dodatka prehrani. Postoji određena sumnja u učinkovitost kolagena koja tvrdi da se ovaj dodatak ne može apsorbirati u želucu, no neka istraživanja sugerišu da može imati pozitivne efekte kada je riječ o hidrataciji, borama i elastičnosti kože. Istraživanje koje ljekar spominje u videu pokazala je da redovno uzimanje kolagena može učiniti kožu zdravijom i sjajnijom, a primijećene su i druge zdravstvene koristi, uključujući više energije i zdravije zglobove,pišu Vijesti

Facebook komentari