Jelena Đoković odlučila da se našali: Predstavila Novakovu medalju po ugledu na poznatog influensera

Nakon što je Novak Đoković osvojio zlatnu medalju na Olimpijadi u Parizu, njegova supruga Jelena Đoković je na duhovit i originalan način podijelila ovaj poseban trenutak sa svojim pratiocima, prenosi Telegraf.

Nasmijao korisnike

Inspirirana Kabaneom Lejmom (Khabane Lame), Jelena je odlučila da “prikaže” Novakov zlatnu medalju na način koji je oduševio i nasmijao sve.

Jelena je na svom Instagramu objavila video u kojem je na sličan način kao Kabane bez riječi, pokazala zlatnu medalju svog supruga. Ovaj potez, koji je u potpunosti usklađen sa Kabijevim prepoznatljivim stilom, uspio je da prenese radost zbog Đokovićevog trijumfa na duhovit način.

Nijedna riječ

Podsjetimo, zvijezda TikTok-a, ali i ostalih društvenih mreža, Kabane Lejm, 2021. se pojavio i za vrlo kratko vrijeme stekao ogromnu popularnost, iako u svojim objavama ne izgovara nijednu riječ.

Njegova “specijalnost” jesu jedinstveni videozapisi na kojima snima svoje reakcije na čudne i beskorisne trikove drugih korisnika TikToka.

