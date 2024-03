Ivanišević nije više trener Đokoviću

Skoro petogodišnja saradnja Novaka Đokovića i Gorana Ivaniševića završena je poslije mastersa u Majamiju.

Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - June 11, 2023 Serbia's Novak Djokovic celebrates with his coach, Goran Ivanisevic after winning the final against Norway's Casper Ruud REUTERS/Lisi Niesner