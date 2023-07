Vondroušová osvojila Wimbledon i srušila rekord

Čehinja je u finalu Wimbledona sa 6:4, 6:4 svladala šestu igračicu svijeta Ons Jabeur i osigurala si ulazak u Top 10 WTA ljestvice.

Tunižanki je ovo već treći poraz u finalu najvećih turnira, nakon Wimbledona i US Opena prošle godine.

Vondroušová je srušila rekord među teniserkama u Wimbledonu, budući da je najniže rangirana osvajačica u historiji. Na turnir je stigla kao svjetski broj 42. Ujedno je i prva nenositeljica te peta ljevakinja koja je stigla do titule, nakon Ann Jones, Martine Navratilove, Petre Kvitove i Angelique Kerber.

Marketa’s magical moment ????

Marketa Vondrousova becomes the third Czech woman to win the ladies’ singles title, defeating Ons Jabeur 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/AAHThI1ZYn

— Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2023