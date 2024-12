U znak poštovanja, sahranili svoj stari automobil: Ceremoniji prisustvovalo 1.500 ljudi VIDEO

Porodica Polara iz sela Padaršinga u indijskoj državi Gujarat, nedavno je postala viralna zbog neobične odluke da svom starom automobilu, Suzuki Wagon R, organizuju sahranu.

I tako, umjesto na otpad, automobil su “dostojanstveno sahranili”. Ovoj ceremoniji, koja je uključivala oko 1.500 ljudi, pridali su poseban značaj jer su automobil smatrali “srećnim” i ključnim za svoj uspjeh.

Automobil star 18 godina, koji im je vjerno služio skoro dvije decenije, bio je simbol porodičnog prosperiteta. Iako porodica Polara sada posjeduje luksuznije automobile, poput Audija, glava porodice Sanjaj Polara smatra, da je upravo Wagon R odigrao ključnu ulogu u njihovom uspjehu.

“Ovaj automobil nije bio samo prevozno sredstvo, bio je dio našeg puta ka uspjehu. Umjesto da ga prodamo, željeli smo da mu odamo počast i stvorimo trajnu uspomenu za buduće generacije”, izjavio je Sanjaj za medije.

Gujarat: In Amreli, farmer Sanjay Polra gave his 15-year-old car a symbolic "final resting place" in gratitude for the prosperity it brought his family. The family held a ceremony with the village, planting trees at the site to commemorate their fortune-changing vehicle pic.twitter.com/vtoEkVQLIP

— IANS (@ians_india) November 8, 2024