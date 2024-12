Odrastao je u BiH, a milijardu je zaradio brže od Gatesa. Sad investira 100 miliona KM!

Filip Zepter, vlasnik kompanije “Zepter”. Jedan je od najuspješnijih ljudi sa ovih prostora. Rođen je kao Milan Janković. Mjesto rođenja mu je u Srbiji, iako su njegovi Bosanci, a i odrastao je u BiH. Kasnije je postao poznat kao “kralj posuđa”.

– Moji su iz Bosanske Dubice, a u Veliko Gradište (u Srbiji) su se doselili pošto je moj otac, Milisav, postavljen za direktora u jednoj firmi – objasio je jedinom prilikom Zepter.

Ubrzo su se vratili u Bosansku Dubicu gdje se školovao, a studirao je u Beogradu, gdje je već pokazao talenat za biznis. Kasnije je postao poznat kao “kralj posuđa”.

Zepter je ovih dana ponovo aktuelan jer je ove jeseni krenula izgradnja Hotela Palas u Banjaluci čiji je investotor. Hotel će biti visok 100 metara, a sadržavat će restorane, vidikovac, spa centar, podzemnu garažu i poslovne objekte. Vrijednost investicije je oko 100 miliona KM.

Uglavnom, Zepter je u novom intervjuu za NIN koji je jučer objavljen otkrio nove detalje o svom životu i poslovnom uspjehu. Najprije je govorio o promjeni imena.

– Promjena imena je bila racionalna odluka i zbog nje se ničega nisam odrekao. Svakodnevno sam prisutan i aktivan u Srbiji i Republici Srpskoj, i to se vidi, gradim i poklanjam, pomažem ili ostavljam zadužbine. Uostalom, odluka da promijenimo ime i prezime došla je sasvim spontano jer smo se poistovijetili sa svojim ostvarenjem “Zepter”, u koje je, do tada, bilo uloženo 15 godina danonoćnog rada – rekao je.

Od najranijih dana je pokazivao talenat za biznis i poduzetništvo, a prekretnica se dešava kada 1980. godine odazi u Beč.

– Treba podsjetiti da sam ja otišao u Austriju zbog usavršavanja njemačkog jezika, bez namjere da tamo i ostanem, apsolutno neopterećen pozitivnom ili negativnom ocjenom bilo političke bilo ekonomske situacije u zemlji. Proveo sam na praksi šest mjeseci, u jednoj austrijskoj firmi i osjetio da je lako prilagoditi se boljem. Uređen poslovni ambijent ne zahtijeva kombinatoriku tipa traženje rupa u zakonima, političke podrške… Vidio sam šansu za dostojan rad i odlučio sam da ostanem – priča ovaj poduzetnik.

Odlučio je da ostane sa skromnim ambicijama – da zaradi i uštedi 100.000 njemačkih maraka.

– Kada bolje razmislim, u korijenu svega bila je želja da svoje stvaralačke potencijale, kojih sam bio svjestan, oslobodim i isprobam u normalnom, demokratskom, uređenom prije svega i, rekao bih, poštenom ambijentu. U fer utakmici, na tuđem terenu. I eto, uspio sam. Sa mnogo rada i strpljenja – naglasio je.

U mnogim zemljama, dodao je, proveo je više od godine u pregovorima oko unošenja u zakon svog, do tada jedinstvenog, direktnog marketinga u prodaji. Tvrdi da je mnogo faktora koji su doprinijeli njegovom poslovnom uspjehu.

– Svakako je jedan od njih vještina spoznavanja okolnosti, konsekvenci koje su neosporne, te pronalaženja rješenja za prevazilaženje istih. Dakle, brzina prilagođavanja. Uzgred, tako glasi i jedna od definicija inteligencije. Ne postoje vječno kurentni koncepti niti vječno kurentne robe. Postoje samo dobro (ili loše) osmišljeni poslovni koncepti. I apsolutno predavanje svojoj ideji, istrajnost, marljivost – govori Zepter.

Kada je započeo posao, postojalo je na stotine proizvođača koji su prodavali šerpe.

– Iako sam proglašen za kralja šerpi, Der Midas der Töpfe, ja od početka prodajem posuđe sa potvrđenim performansama, zaštićeno brojnim patentima. Danas, potpuno nekažnjeno, bezobzirno, sa netačnim tvrdnjama o kvalitetu istovjetnom našem, posuđe prodaje na stotine malih, velikih, pravih ili fantomskih firmi. Za mene su te reklame kao stari film koji sam osmislio i gledao prije 40 godina. Ne zaboravite da su se svi aktuelni materijali pojavili nakon našeg posuđa od čelika – podsjetio je.

Prodao je više od 20 miliona šerpi, ali tvrdi da se nije obogatio njihovom prodajom već životnim stilom.

– Jedan od najvažnijih marketinških postulata glasi: ljudi ne kupuju predmete/robu, već emociju, predstavu o sebi i svojim željama i emocijama. Svi imamo jednu, univerzalnu potrebu i želju: da živimo duže, budemo zdravi, da mladost i ljepota potraju što duže. Sva moja poslovna filozofija, i svi proizvodi kompanije “Zepter” idu u susret tim iskonskim ljudskim potrebama i željama. Mi, dakle, ne prodajemo iluziju, jer su svi naši proizvodi opipljivi, provjerljivi i zaista rade. Zato i trajemo ovako dugo. Ljude ne možete obmanjivati na dugi rok – ističe.

Do “Zeptera”, nijedna prodaja posuđa nije bila bazirana na postulatu pripreme zdrave ishrane. A njima je ona bila vrlo bliska, pa su novim naučnim saznanjima svojim prodajnim konsultantima stalno davali elemente za unapređenje. I ne samo to!

– Ja sam u svakoj svojoj firmi ili šopu uposlio nutricionistu, koji je klijentu davao preporuku i ujedno sa njim obavljao konstruktivan razgovor o opštem zdravstvenom stanju, pošto su ti nutricionisti uglavnom bili ljekari. Samo bih podsjetio da sam do 2000. godine imao kompanije u 51 svjetskoj prijestonici. U kakvoj realnosti vi živite ako su vam iluzije zdrava ishrana ili zagađenje životne okoline? Sve je isto bilo i prije 40 godina, samo što to neko shvati na vreme, neko kasno, a neko nikada – navodi Zepter.

Podsjeća da je zdravlje najskuplje, a da hrana treba biti lijek.

– Koliko je hrana važna za preventivu, ali i da se izliječiš od bilo koje bolesti, od antike do danas je poznato. Ja sam se poveo za tom činjenicom i pokušao sam da ljudima razjasnim konkretne okolnosti na osnovu naučnih saznanja, činjenica. Naše djelo je to učinilo, promijenilo nas je, sjedinili smo se i s njim i kroz njega, a šerpe su samo bile alatka koja je omogućila da se taj smisao obistini, da se realizuje – ispričao je.

Inače, po nekim procjenama, njegovo bogatstvo se procjenjuje na između sedam i devet milijardi dolara. No, kaže da je on davno „prestao da sabira“.

Upitan je šta je formula njegovog uspjeha i opstanka na vrhu.

– Čovječnost je osnovni znak prepoznavanja kompanije “Zepter”. U njoj je „tajna“ našeg planetarnog uspjeha, a njen jezik već 40 godina razumiju na svim meridijanima, u različitim narodima i kulturama, u 56 zemalja svijeta preko 85 miliona korisnika. Mnogo toga u pogledu naše kompanije bilo je mistifikovano, a mi smo uradili najjednostavniju stvar: osmislili smo, opredijelili se za jedan nov do tada nepoznat sistem marketinga i prodaje, usavršili ga, zatim uložili sebe u taj projekat i – uspjeli! A za sve to događaji su sustizali jedni druge, mitinzi, poslovna putovanja, hiljade intenzivnih razgovora s mnogim izuzetnim ljudima. Mijenjali smo svijet oko sebe, ali i sebe. Naše djelo je to učinilo, promijenilo nas je, sjedinilo smo se i s njim i kroz njega – kazao je Zepter.

Inače, u jednom ranijem intervjuu Zepter je kazao da je prvu milijardu napravio brže od Billa Gatesa, tri godine poslije ulaska u svijet biznisa, tačnije 1989. godine. I ovog puta je to komentirao.

– Davno, u jednom intervjuu, naveo sam to poređenje sa Gatesom. I nevjerovatno je kako su svi to zapamtili. Tačno je da sam sa startnim kapitalom od pedeset hiljada posle četiri godine prihodovao prvu milijardu tadašnjih njemačkih maraka. To je do tada, a i dugo poslije, bilo nezabilježeno. Naveo sam primer Billa Gatesa, jer je njegov uspon tada bio nezabilježen. Ali suština moje poruke je i u sljedećem: lakše je postati nego opstati! Po tome se mjeri snaga kompanije, i vrijednost uspjeha. Žao mi je što se tada nisam upustio u tadašnju „tehnologiju”, u Gatesov posao. Ne kajem se, nikada se ne kajem i ne osvrćem ako je nešto prošlo, nemam vremena, gledam samo naprijed. A koliko sam bliže, dalje, drugačije gledao od njega, posljedica je okolnosti. On je sa 17 godina kuckao na kompjuteru, a ja sam sa svojih 17 prvi put fizički vidio televizor u Domu kulture u Kozarskoj Dubici. Mislim da se sa intuicijom za biznis, kao i za bilo koje stvaralaštvo, rađaš, i taj duh i poriv ne možeš ugasiti do kraja života. Mašta je vječna – zaključio je.

NiN/Biznisinfo

Facebook komentari