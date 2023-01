Je li Medvedev ismijavao Đokovića: Bura na mrežama zbog poteza Rusa, a napadaju i Novaka

Kao što to obično biva u svijetu tenisa, ljudi su se polarizovali. Bilo je jednih koji su tvrdili da je Daniil Medvedev u trenutku kada je bilo izvjesno da će izgubiti sa 6:3, 6:4 počeo da se ruga Novaku Đokoviću, piše Raport.

Ta posljednja scena iz polufinala Adelejda učinila je da se potegne velika rasprava, a niko do kraja nije sagledao situaciju.

Iako je izgledalo kao da se Medvedev rugao Đokoviću, istina je da je sudbina htjela da i on ima isti problem kao i Srbin sa zadnjom ložom.

Lol Medvedev is kinda mocking the other’s injury. pic.twitter.com/zorV1FGVDJ

Jeste gledao u tim trenucima u pravcu Đokovića. Ali kao da je htio da mu poruči „Da li je moguće da je i mene spopao isti problem?“.

I da zaista nije bilo ruganja svjedoči i srdačan pozdrav na kraju meča. Pozdravili su se na mreži, razmijenili nekoliko riječi. Onda je Medvedev pokupio torbu i otišao, dok je Srbin davao izjave.

Ipak, ukoliko pogledate samo fotografije koje su se pojavile na mrežama možda vam djeluje da se Medvedev zaista rugao.

The moment when Medvedev apparently mocked Djokovic and his injury 👇 pic.twitter.com/qsucz9zUuX

— Saša Ozmo (@ozmo_sasa) January 7, 2023