Nadal zabrinut kao nikada ranije: Teško dišem, kao da me igla probada iznutra

Nevjerovatan niz pobjeda Rafe Nadala u 2022. godini došao je do kraja. Nakon 20 vezanih pobjeda ove godine i tri osvojena turnira, neočekivano je poražen od Amerikanca Taylora Fritza u najprestižnijem turniru iz serije Masters 1000 kojeg često nazivaju i “peti Grand Slam”.

Nakon meča otkrio je zabrinjavajuće stvari i naveo da ima problema s disanjem.

“Teško mi je da dišem. Kada pokušam udahnuti zrak, bolno je i neugodno. Kada dišem, osjetim iglu koja me probada inzutra. Imam i vrtoglavicu jer je prilično bolno i to je vrsta bola koja me ograničava”, rekao je slavni Španac.

Nadal je dodao da se nije posvetiti finalnom meču kao što je planirao upravo zbog problema s disanjem. Španac nikada nije bio ovako zabrinut jer je tokom prošlih povreda koljena makar znao o čemu se radi i kako se liječiti.

“Iskreno, tužan sam zbog toga što u ovakvom stanju nisam mogao da se takmičim. To je stvar koja me sada zabrinjava. Brine me što ne znam šta se događa i šta moram učiniti kako bih se oporavio. Ne znam ni koliko će trajati”, dodaje Rafa. prneosi “Klix“.

Podsjetimo, Fritz je slavio rezultatom 6:3 i 7:6 i tako došao do osmog mjesta na ATP listi.

Facebook komentari