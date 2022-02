Đoković: Reakcije kolega nakon AO su me mnogo povrijedile

Novak je u pritvoru čekao konačnu odluke o učestvovanju na Australian openu ili deportaciji, koja se na kraju dogodila.

“Reakcije kolega… To me je mnogo povrijedilo, osetio sam tu energiju, poglede ljudi koji se nalaze u zgradi. Razumio sam da imaju percepciju na osnovu onog što saznaju iz medija. I ja nisam izašao javno jer sam rekao ranije da poštujem pravni postupak i Australian open“, istakao je Novak za BBC.

Boravak u imigracionom hotelu u Melbourneu nije bio nimalo prijatan.

“Ne želim da sedim ovdje i da se žalim na uslove u tom centru jer sam ja ostao sedam dana. Osjećao sam se bespomoćno, nisam mogao da koristim telefon tri ili četiri sata. Bilo je usred noći od jedan ujutru do devet ujutru, nisam spavao jer su me ispitivali svakih 30 minuta. Bilo je mnogo, mnogo intervjua koji su započinjali, a onda pauzirani kako bi neka osoba razgovara sa nadređenim. Trajalo je to čitavu noć. Prvo je to postavljeno, pa povučeno, pa onda je opet viza povučena, pa sam bio slobodan četiri dan i trenirao sam. Nisu to bili normalni dani treninga koje sam obično imao prije Grand Slam takmičenja, helikopter je letio preko Rod Laver arene tokom svakog treninga. Kamere su bude svuda“, dodao je Đoković. prneosi “N1“.

