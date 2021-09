Pogledajte kako se Đoković raspao od plača na klupi uoči zadnjeg gema

Rus Danil Medvedev je u fantastičnom finalu US Opena pobijedio prvog igrača svijeta Novaka Đokovića 3:0 (6:4, 6:4, 6:4) i osvojio je svoj prvi Grand Slam u karijeri.

Publika u New Yorku nikad nije pretjerano voljela Đokovića, ali u finalu protiv Medvedeva od početka su bili na njegovoj strani. Vjerojatno i jer su bili svjesni da će, u slučaju pobjede srpskog tenisača, prisustvovati pisanju teniske povijesti. prenosi index

Đoković je više puta tijekom meča zahvalio publici, a na pauzi uoči zadnjeg gema toliko ga je dirnula podrška s tribina da je na klupi počeo ridati.

Powerful emotion from a goat, Novak Djokovic, on the changeover before the final game in a nearly perfect calendar Grand Slam thrill ride. Grown men cry, and Djokovic just earned even more fans. #USOpen pic.twitter.com/kIJ9MTrClG

— Dinn Mann (@mooseoutfront) September 12, 2021