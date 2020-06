Džumhur nije bio u kontaktu sa Dimitrovom, osjeća se dobro i trenira po planu

Borna Ćorić pozitivan, kondicioni trener Novaka Đokovića pozitivan, Marin Ćilić i Goran Ivanišević negativni… Sve ovo je dio epiloga “Adria Toura” koji je prekinut u Zadru nakon što je Grigor Dimitrov otkrio da je zaražen Covidom-19.

Hrvatski mediji pišu da ima dosta zaraženih kojih su bili u kontaktu s ljudima na turniru, a sam Đoković koji je inače i organizator “Adria Toura” čekat će rezultate u Srbiji gdje se vratio iz Hrvatske.

Na prvom turniru ove serije koji je nedavno održan u Beogradu nastupio je i najbolji bh. igrač Damir Džumhur, a kako je rečeno iz njegovog tima, on posljednjih nekoliko dana nije bio u kontaktu sa bugarskim teniserom Dimitrovom.

– Da bi bio zaražen, morao je biti najmanje pola metra blizu i u direktnom kontaktu sa njim, što nije slučaj kada je Džumhur u pitanju. Naš teniser ne osjeća nikakve simptome i trenira normalno i redovno, a preporuka epidemiologa je da se ne mora testirati ukoliko nema simptoma. Sa druge strane, od PR tima Novaka Đokovića dobili smo informaciju da su testirana 22 čovjeka u Zadru, koja su bila u kontaktu sa Dimitrovom, te da je njih 19 negativno, a tri pozitivno i to kondicioni trener bugarskog tenisera, zatim Borna Čorić i kondicioni trener Novaka Đokovića, kažu iz Džumhurovog tima.

Osvrnuli su se i na održavanje turnira u Banjoj Luci, kao i na egzibiciju u Sarajevu koja je bila zakazana.

– Do ovog trenutka, bez obzira na pisanja pojedinih medija, nije bilo upitno održavanje egzibicije u Sarajevu, a odluka o putovanju u Banja Luku i Sarajevo, bit će donijeta tek sutra, nakon što se Đoković testira na koronavirus, a on će to uraditi danas po dolasku u Beograd, a rezultate će saopštiti vjerovatno kasno navečer ili čak sutra. Damir i sam čeka konačnu odluku, a ukoliko bude potrebno da se testira, to će i uraditi. Za sada, nema potrebe za tim, rečeno je, piše Avaz

