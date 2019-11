Nadal gubio 5:1 pa spektakularnim preokretom savladao Medvedeva

Fantastično je Medvedev servirao od samog početka meča te nije dozvoljavao Nadalu priliku za break. Ipak, ni on ništa nije uspio napraviti na Rafin servis pa se u prvom setu igrao tie-break. U njemu se Rus bolje snašao i poveo u ovom meču, piše “Klix“.

Medvedev je već na startu drugog seta izgubio svoj servis, koji je i dalje bio ubojit, ali nije pomogao da izbjegne Nadalovo izjednačenje pa se igrao treći, odlučujući set.

WARRIOR.

The moment @RafaelNadal completed a sensational comeback against Medvedev in London 🙌#NittoATPFinals pic.twitter.com/nD6iFFNz6R

— Tennis TV (@TennisTV) 13. studenoga 2019.