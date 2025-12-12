Federer se vraća na Australian Open: Najavljena “Bitka svjetskih brojeva 1”

Australian Open od ove godine uvodi novu tradiciju.

Kako su objavili organizatori, Ceremonija otvaranja će biti održana u subotu, 17. januara, večer uoči početka glavnog žrijeba prvog Grand Slama sezone.

Cilj događaja je da se oda priznanje najvećim šampionima tenisa, navijačkim zajednicama koje su ih inspirisale i naslijeđu koje su ostavili iza sebe.

Centralna figura svečanosti biće Roger Federer, šestostruki šampion Melbournea, koji će konačno imati priliku da se oprosti od brojnih australskih navijača.

Na terenu će nastupiti u posebnom egzibicionom duelu pod nazivom „Bitka svjetskih brojeva 1“, zajedno s legendarnim rivalima Andreom Agassijem, Patrickom Rafterom i Lleytonom Hewittom.

Federer se obratio emotivnom porukom:

„Kao da je prošlo sto godina otkako sam AO nazvao ‘Happy Slam’, ali i danas se nasmijem kada se sjetim svih trenutaka ovdje. Doživio sam toliko emocija na Rod Laver Areni – radost osvajanja Normana šest puta, čast igranja pred samim Rodom Laverom, borbe protiv najvećih rivala i stalnu ogromnu podršku australijskih navijača.

Jedva čekam da se vratim na AO i stvorim još divnih trenutaka sa svim australskim fanovima“, poručio je i dodao da mu je titula iz 2017. među najdražim, a ona iz 2018. još jedan san koji se ostvario.

Branioci titula na AO su Jannik Sinner i Madison Keys.

Prvi grand slam sezone zvanično počinje 18. januara, pišu Vijesti.ba.

