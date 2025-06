Alcaraz pobijedio Sinnera: Spasio tri vezane meč lopte i preokretom osvojio Roland Garros!

Prvi set obilovao je dugim i iscrpljujućim gemovima, posebno na samom početku. Sinner je već u uvodnom gemu spašavao tri break-lopte, a nakon toga su obojica tenisera pokazala izvanrednu mentalnu i fizičku spremu. Alcaraz je prvi uspio doći do prednosti, iskoristivši svoju sedmu break-loptu za vođstvo 3:2, ali Sinner se brzo vratio i poravnao na 3:3. Do kraja seta, Italijan je preuzeo inicijativu i iskoristio prvu set-loptu za 6:4.

Sinner strikes first, takes the lead 💫#RolandGarros pic.twitter.com/4hxtmkG84j

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2025

Drugi set bio je još napetiji. Sinner je rano napravio break i čuvao prednost do 5:2, kada je Alcaraz pokazao zašto je jedan od najborbenijih igrača današnjice. Uspio je vratiti break i izjednačiti, što je dovelo do tie-breaka. Ipak, i u najvažnijim poenima, Sinner je ostao mirniji. Iskoristio je nekoliko grešaka Španca i slavio sa 7:4 u odlučujućem dijelu seta.

What a forehand at that crucial moment, Sinner getting closer and closer 💥#RolandGarros pic.twitter.com/4gcIONUgqL

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2025

Početak trećeg seta dodatno je išao u prilog Italijanu, koji je odmah napravio break i poveo 1:0. No, Alcaraz se ekspresno vratio, izjednačio već u narednom gemu, a zatim preuzeo kontrolu. U četvrtom gemu trećeg seta, Alcaraz je napravio ključni break i poveo 3:1 – po prvi put imao je značajniju prednost. Sinner se nije predavao, ali je Alcaraz ostao fokusiran, stvorio šansu da servira za set pri rezultatu 5:3, iako je tada Italijan uspio vratiti break. Ipak, u desetom gemu, Španac je ponovo pritisnuo, iskoristio priliku i napravio novi break za osvajanje seta rezultatom 6:4.

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2025

Četvrti set meča između Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera donio je nevjerovatnu tenisku dramu i još jedan emotivni obrat. Iako je Sinner imao sve u svojim rukama, uključujući i tri vezane meč-lopte, Alcaraz je pokazao izuzetnu mentalnu snagu i odbio da se preda,piše N1

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2025

Set je započeo mirno, uz sigurne servise s obje strane. Rezultat je brzo bio poravnat na 2:2, a potom je Italijan iskoristio trenutak nepažnje Španca i došao do breaka za vodstvo 4:3. Kada je poveo 5:4 i došao do tri meč-lopte, činilo se da je kraj blizu.

Međutim, Alcaraz je tada odigrao možda i najbolje poene u meču – spasio je sve tri meč-lopte, napravio break i poravnao na 5:5. Potom su oba tenisera zadržala svoje servise za novi tie-break. Sinner je poveo 2:0, ali Alcaraz se vratio i izjednačio na 2:2 u setovima.

U petom setu Alcaraz je odigrao sjajno prvi game i odmah napravio break, što mu je donijelo veliku prednost. Teniseri su potom sigurno servirali do rezultata 5:4 za Španca, ali Sinner uspijeva napraviti break i odvesti meč u novi tie-break. Alcaraz se tu bolje snalazi nakon više od pet sati iscrpnog tenisa (5:32), te s dominantnih 10:2 odnosi veličanstvenu pobjedu.

