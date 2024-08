Đoković i Alkaraz odradili posljednji trening pred veliko finale

Novak Đoković i Karlos Alkaraz (Carlos Alcaraz), finalisti Olimpijskih igara, trenirali su nekoliko sati pred međusobni duel za zlatnu medalju koji počinje u 14 sati.

Đoković je trenirao na terenu Filip Šatrije, gdje će brzo početi meč, Alkaraz je svoju pripremu odradio na jednom od pomoćnih terena.

Novak je razmjenjivao udarce sa svojim sparing partnerom, Alkarazu je u pomoć stigao trener David Ferer koji je odlučio da napusti odmor sa porodicom i udijeli mu važne savjete.

Finale Olimpijskih igara bit će i sedmi duel između Đokovića i Alkaraza.

– Igram protiv najboljeg igrača na svijetu u ovom momentu, pobijedio me je na Vimbldonu, osvojio je Rolan Garos. On je definitivno favorit, ali ovo su Olimpijske igre, može da ode na svačiju stranu. Nismo se sastali odavno na šljaci, mislim da sam drugačiji igrač nego na Vimbldonu. On je pobjednik, imam samopouzdanja – poručio je Đoković u petak,piše Avaz

