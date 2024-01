Novak Đoković u polufinalu Australian Opena

Đoković sada čeka boljeg iz meča Talijana Jannika Sinnera i Rusa Andreja Rubljeva.

Đokoviću je trebalo dva i pol sata igre da napravi prvi break jer je prije toga propustio 15 prilika. Nakon toga je uspio prelomiti meč u svoju korist.

“Fritz je igrao kvalitetan tenis, gađao je blizu linije i tjerao me da budem u igri. Teško je bilo pogoditi tajming, sunce je bilo jako. Izmoren sam i iscrpljen. Veliki pljesak za Fritza, zaslužio je to. Igrao je fantastičan tenis”, rekao je Đoković nakon pobjede.

Preostale četvrtfinale parove čine Hubert Hurkacz i Rus Daniil Medvedev te Nijemac Alexander Zverev i Španac Carlos Alcaraz, prenosi Index.

Đokoviću je ovo 11. put u karijeri da je stigao do polufinala Australian Opena, a u svih 10 prethodnih slučajeva kad je stigao do ove faze na kraju je osvojio i naslov. Za srpskog tenisera ovo je također već 33. uzastopna pobjeda na Australian Openu, posljednji je put izgubio još 2018. godine, i to u 4. kolu od Korejca Hyeona Chunga.

