Tyson pretukao pijanog putnika u avionu

Kako prenosi TMZ, Tyson (55) se posvađao sa jednim od putnika koji je sjedio iza njega i dobacivao mu, pišu Vijesti.

Nakon što ga je popularni Čelični Mike zamolio da to ne radi, on je nastavio s provokcijama, nakon čega je Tyson izgubio živce.

Ustao je i potom ga je nekoliko puta udario šakom nakon čega je čovjek počeo krvariti, a sve je zabilježeno i kamerom.

Izvori bliski bokseskom velikanu tvrde da je putnik bio “ekstremno pijan” i da nije prestao provocirati Tysona.

Na video zapisu se nakon incidenta vidi momak koji je upućivao provokacije ka Tysoneu sa povredama na glavi, a nakon toga je mirovao ostatak leta.

Mike Tyson punches man on plane multiple times after provoking him 😳‼️

pic.twitter.com/3Z5jNk8Wme

— RapTV (@Rap) April 21, 2022