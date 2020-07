Veliko takmičenje: Mostar open 2. augusta u Mostaru

Ukupan broj

takmičara obzirom na pandemiju korona-virusa još uvijek nije poznat, ali je sigurno da će učešće

uzeti značajan broj domaćih takmičara, kao i takmičari iz drugih zemalja. U Mo klubu se nadaju da

korona neće spriječiti dolaske svih učenika iz inostranstva, napominjući da bi takmičenje sasvim

sigurno okupilo ogroman broj takmičara da na snazi nisu mjere i restrikcije s ciljem suzbijanja

pandemije.

Organizaciju je prema riječima predstavnika WFF-a za Bosnu i Hercegovinu Elvedina Škaljićapomogao Sportski savez Grada Mostara, a pomoć je obećala i kantonalna vlast.– Mnogo nam je pomogao Sportski savez. Osim predsjednika Senada Kevelja, moram istaći i njegovesaradnike Dženana Šutu i Mirjanu Bošnjak, koji rade odlično kao tim, a pomoć je obećao i ministarsporta Rašid Hadžović, s kojim ćemo se sastati u narednoj sedmici. Moram zahvaliti i hotelu Pasha ivlasniku Esmiru Živojeviću, koji su također pomogli organizaciju, ističe Škaljić.Takmičenje će se održati u Fitnes centru i teretani Mo kluba u naselju Zalik, a u slučaju da se mjere irestrikcije dotad pooštre, plan B je takmičenje na otvorenom. Podsjećamo, WFF i Mo klub ovegodine su u Mostaru trebali organizovati Evropsko prvenstvo u bodybuildingu, međutim ono jepomjereno za maj naredne godine zbog nepredviđenih okolnosti i pandemije.– Tražili smo od Svjetske organizacije da nam učini uslugu, te da spoji takmičenje u snazi sa timprvenstvom, kako bismo napravili veliki Evropski festival sporta naredne godine. To bi bez sumnjepoboljšalo i turističku sliku Mostara i Hercegovine, a vjerujem da bi sve prepoznala i kantonalna igradska vlast. Imali bismo u tom slučaju veliki broj domaćih takmičara, jer bismo uključili svepopularne discipline, a nije nemoguće da se ukupno okupi i do 1500 takmičara, najavljuje Škaljić.Elvedinova supruga Elma trenutno se osim za takmičenje u Mostaru priprema i za Svjetsko prvenstvou bodybuildingu i fitnesu koje će se u septembru održati u Sloveniji.– To je moja prva pro liga u karijeri i naravno da sam veoma uzbuđena. Pripreme su u jeku, a javjerujem da ću uspjeti vratiti se iz Slovenije sa odličjem. Bit će teško, jer me očekuje prejakakonkirencija. To su žene koje su godinama učesnice pro takmičenja, kazala nam je Elma Škaljić.Gost narednog takmičenja u Mostaru je Sejfo Šehović, bivši ambasador sporta BiH.