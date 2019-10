Osmanović primio Tuku i zahvalio mu na vrhunskom predstavljanju BiH

Tuka je osvojio drugo mjesto i srebrenu medalju na Svjetskom atletskom prvenstvu u Dohi, a ministar Osmanović u svoje ime i u ime Ministarstva danas mu je još jednom čestitao i zahvalio što je na najbolji način predstavljao Bosnu i Hercegovinu, piše “Fena”.

Osmanović je podsjetio da je Tuka 2016. godine nagrađen Državnom nagradom za sport.

– Amel je već tada pokazivao da će iz godine u godinu postizati vrhunske rezultate. Želim mu čestitati na postignutim uspjesima, a uvjereni smo da će biti još bolji. Zahvalio bih i drugim nivoima vlasti koji su primili i nagradili Amela, a također zahvaljujem njegovom klubu, Atletskom klubu Zenica i svima koji su prepoznali njegov sportski potencijal – izjavio je Osmanović.

Dodao je da mu je žao što budžet za 2019. godinu nije usvojen, jer bi u tom slučaju za Tukine uspjehe Ministarstvo izdvojilo dodatna sredstva, ali Vijeće ministara iz budžetske rezerve izdvojilo je 20.000 KM kao svojevrsnu nagradu za Tukine uspjehe.

Tuka je zahvalio svim institucijama koje su podržale i nagradile njegov rad.

– Hvala svima koji su me podržali do osvajanja svjetske medalje. To je nešto čime se zaista ponosim, jer predstavljao sam BiH u najboljem svjetlu na svjetskom nivou. Meni i kolegama iz reprezentacije takva podrška mnogo znači. Nadam se da je ovo početak pripreme sistemskog uređenja vrhunskog sporta. Nažalost, nemamo mnogo vrhunskih sportista u ovom trenutku, ali podrška bi mnogo značila mladim generacijama – rekao je atletičar.

Smatra da je sistemsko uređenje sporta neophodno donijeti što prije.

– Jako je bitno da se sport uredi na pravi način zbog mladih sportista, ali među svima moraju da se ističu olimpijci koji našu zemlju predstavljaju na najvišem mogućem nivou. Predstavljati svoju državu na Olimpijadi je nešto najljepše za sportistu. Imamo dosta talenta u BiH, svi ti mladi atletičari trebaju isplivati, a to će se desiti prije ako im pružimo neophodnu sistemsku podršku – objasnio je Tuka.

Dodaje da je za svakog sportistu najvažnije da kroz karijeru zadrži volju i ljubav prema sportu, a svaki dodatni podstrek je dobrodošao i olakšava rad.

