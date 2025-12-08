Astrolog Pavel Globa otkriva ko doživljava novčani procvat do proljeća: Ovi znakovi imaju čemu da se raduju

Dok se mnogi žale na skupe račune, neizvesnu ekonomiju i nepredvidiv kraj godine, poznati astrolog Pavel Globa tvrdi da nekim horoskopskim znakovima stiže – novčani procvat, piše naj žena.

Prema njegovim prognozama, do proljeća 2026. nekoliko znakova ulazi u izuzetno snažan finansijski ciklus, a neki će prvi put u duže vrijeme osjetiti stabilnost, priliv novca i nove izvore zarade.

Globa naglašava da ovo nije „laka sreća” – već nagrađena upornost, hrabrost i dobre odluke.

Ko dobija novac? Tri znaka u velikom plusu

JARAC – prodor i stabilnost

Jarčevi ulaze u period povećanja prihoda, priznanja i poslovnog napredovanja.

Poslovi započeti krajem godine donose konkretne rezultate.

više klijenata

veće pozicije

stabilniji tok novca

Globa savjetuje: ne propuštajte prilike i prihvatite odgovornost – nagrada je velika.

BIK – prilika koja sve menja

Bikovi dobijaju finansijsku šansu koju su dugo čekali.

Mogući su:

novi posao

bolja plata

dodatna zarada

ulaganje koje se isplati

Astrolog poručuje: ne oklevajte – samo jedan hrabar potez otvara novi izvor prihoda.

ŠKORPIJA – novac kroz ljude i dogovore

Škorpije rastu kroz:

ugovore

partnerstva

pregovore

prodaju i poslovne dogovore

Novac dolazi iz saradnje i kontakata, a jedna ponuda može biti prekretnica.

Globa savjetuje: slobodno recite „da“ razgovorima, konekcijama, umrežavanju.

Još tri znaka takođe imaju dobre vijesti

Oni možda nemaju bum kao tri vodeća znaka, ali obave posao do proljeća:

STRIJELAC – dodatni priliv, novi projekti

BLIZANCI – pametan potez ili prodaja donose zaradu

VODOLIJA – novac kroz kreativne ideje i digitalne poslove

Ko treba da bude obazriv?

Globa naglašava da Lavovi, Rakovi i Ribe moraju paziti na troškove, jer lako mogu potrošiti više nego što zarade.

Savjeti su jednostavni:

izbjegavajte impulsivne kupovine

ne uzimajte nepotrebne kredite

odložite rizične investicije

