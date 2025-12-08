Astrolog Pavel Globa otkriva ko doživljava novčani procvat do proljeća: Ovi znakovi imaju čemu da se raduju

Dok se mnogi žale na skupe račune, neizvesnu ekonomiju i nepredvidiv kraj godine, poznati astrolog Pavel Globa tvrdi da nekim horoskopskim znakovima stiže – novčani procvat, piše naj žena.
Prema njegovim prognozama, do proljeća 2026. nekoliko znakova ulazi u izuzetno snažan finansijski ciklus, a neki će prvi put u duže vrijeme osjetiti stabilnost, priliv novca i nove izvore zarade.
Globa naglašava da ovo nije „laka sreća” – već nagrađena upornost, hrabrost i dobre odluke.
Ko dobija novac? Tri znaka u velikom plusu
JARAC – prodor i stabilnost
Jarčevi ulaze u period povećanja prihoda, priznanja i poslovnog napredovanja.
Poslovi započeti krajem godine donose konkretne rezultate.
više klijenata
veće pozicije
stabilniji tok novca
Globa savjetuje: ne propuštajte prilike i prihvatite odgovornost – nagrada je velika.
BIK – prilika koja sve menja
Bikovi dobijaju finansijsku šansu koju su dugo čekali.
Mogući su:
novi posao
bolja plata
dodatna zarada
ulaganje koje se isplati
Astrolog poručuje: ne oklevajte – samo jedan hrabar potez otvara novi izvor prihoda.
ŠKORPIJA – novac kroz ljude i dogovore
Škorpije rastu kroz:
ugovore
partnerstva
pregovore
prodaju i poslovne dogovore
Novac dolazi iz saradnje i kontakata, a jedna ponuda može biti prekretnica.
Globa savjetuje: slobodno recite „da“ razgovorima, konekcijama, umrežavanju.
Još tri znaka takođe imaju dobre vijesti
Oni možda nemaju bum kao tri vodeća znaka, ali obave posao do proljeća:
STRIJELAC – dodatni priliv, novi projekti
BLIZANCI – pametan potez ili prodaja donose zaradu
VODOLIJA – novac kroz kreativne ideje i digitalne poslove
Ko treba da bude obazriv?
Globa naglašava da Lavovi, Rakovi i Ribe moraju paziti na troškove, jer lako mogu potrošiti više nego što zarade.
Savjeti su jednostavni:
izbjegavajte impulsivne kupovine
ne uzimajte nepotrebne kredite
odložite rizične investicije