Džanan Musa otkrio šta želi uraditi sa Real Madridom, pa poručio: Promijenio sam se!

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Džanan Musa govorio je za portal Eurohoops o svojoj karijeri, nastupima za BiH i Real Madrid te trenutku u kojem se trenutno nalazi.

“Imam najviše samopouzdanja koje sam imao u životu do sada. Vjerujem u svoju igru, vjerujem da mogu pomoći ekipi da pobijedi, to je trenutno najvažnije. Kao što ste rekli, od Eurobasketa i cijele prošle sezone ulazim u ovu sezonu s puno samopouzdanja. Mislim da sam u najboljem trenutku svoje karijere”, rekao je Musa.

On se osvrnuo i na tešku povredu grla koju je imao, te objasnio kako se je moguće da se tako brzo mentalno vratio i ubrzo počeo ponovo igrati.

“Samo sam razmišljao o povratku u sezoni. Jer sam se povrijedio oko 15. aprila, a kraj sezone je bio mjesec dana kasnije. Pomislio sam “ne želim ovako izaći” jer sam nekako znao da je to moja MVP sezona. Pa sam rekao sebi da su ljudi zaslužili vidjeti me još jednom s dresom i da igram tamo. Učinio bih sve što je potrebno da se vratim i pokušam odigrati tu posljednju utakmicu.

A liječnici su čak rekli: ‘Možemo vas pustiti, ali nakon 15. maja’. Pa sam se vratio na trening prije devet ili deset dana i rekao sam sebi da moram igrati ovu utakmicu. I što je smiješno, kad sam ušao u igru, svi su govorili: “Bojiš li se opet povrijediti?”, pa sam rekao treneru da me pusti da igram cijelu utakmicu, a ja ću ići što jače mogu prema košu . Bez obzira šta se dogodilo, želio sam pokazati sebi i svima ostalima da i nakon povrede mogu igrati na toj razini. Tako da mi je puno pomoglo da ojačam samopouzdanje. Šta se dogodilo s EuroBasketom, već znamo”, rekao je Musa.

Na pitanje da li se vidio MVP-jem španske lige prije kraja tog takmičenja, Musa je odgovorio potvrdno.

“Da. Da budem iskren, jesam. U ekipi koja je došla direktno iz druge lige… Osjećao sam se kao da sam to zaslužio. Uz sve borbe kroz koje smo prošli, promijenili smo trenera, mali je grad. Za mene sve ispalo kako treba. Bila je to stvarno velika sezona pa sam smatrao da sam to zaslužio”, iskren je Musa.

Musa se osvrnuo i na potpis za Breogan koji je sve šokirao, ali i prelazak u Real Madrid koji je bio kruna sjajne sezone.

“Tačno. Trenutno se naježim. Real Madrid je jedna od najvećih ekipa na svijetu, uključujući i NBA timove. Real Madrid je Real Madrid i predstavljati ovaj logo ovdje na mojim prsima, poseban je osjećaj. Osjećam da je to nagrada za moje strpljenje i za sve. Jer nisam otišao u Breogan zbog novca ili čega već. Otišao sam pomoći ekipi, naravno da pobijedi, što je u svakom pogledu najvažnije. Da sam postigao 20 koševa, a moja ekipa nije pobijedila, niko ne bi pričao o meni. Morate pobjeđivati ​​u utakmicama da bi vas prepoznali. Zahvaljujem svim svojim saigračima koji su mi puno pomogli tokom prošle sezone. Kao što ste rekli, to je svakako nagrada za strpljenje”, naglasio je Musa.

Musa smatra da se puno promijenio od svog prvog odlaska u NBA.

“Puno sam se promijenio. Sada sam zreliji, igra mi se dosta promijenila i strpljiviji sam u utakmicama. Naravno, pogriješiš, ali općenito, moja igra je sada potpuno drugačija nego što je bila prije. Kao što sam rekao, sada sam zreliji i spremniji za velike timove nego što sam bio prije četiri godine”, rekao je Musa.

Na pitanje da li misli da bi se bolje snašao u NBA da je sačekao još koju godinu i igrački sazrio u Evropi, Musa je kazao da se ne osvrće na prošlost.

“Da, nikad nećemo saznati! Čak ni u životu ne razmišljam o prošlosti. Prošlost je prošlost pa sam fokusiran samo na Real Madrid. Možemo razgovarati o tome jesam li trebao ići… ali kad imaš priliku otići u NBA i svi kažu da ćeš biti izbor prve runde. Nikad ne znaš šta će se dogoditi sljedeće godine, samo te godine. Otišao sam tamo, pa bilo je što je bilo. Mogao sam dobiti više prilika jer sam cijelu prvu sezonu bio u G-ligi. U drugoj sezoni odigrao sam oko 70% utakmica, ali ni one nisu bile u mojoj poziciji. Bio sam 3&D tip, stajao sam u uglu i igrao odbranu i to nije moja igra, da budem iskren. Morao sam se prilagoditi i nisam. Ne volim kriviti druge za svoj uspjeh ili neuspjeh. Možda su stvari mogle ići drugačije, ali sretan sam što sam sada ovdje”, rekao je Musa.

Musa je objasnio šta za njega znači uspjeti u Real Madridu.

“Osvojiti sve. Kada dođete u Real Madrid, morate znati da je to klub koji pobjeđuje. Jedini način za uspjeh ovdje je pobjeđivati ​​u utakmicama i osvajati naslove. Kad vidite sve oko sebe – prostore za treninge, dvoranu u kojoj igrate, navijače – očekuju da ćemo pobijediti. To je moj način da vidim uspjeh ovdje, da osvojim sve”, rekao je Musa.

Musa je govorio i o prijateljstvu sa ponajboljim igračem svijeta Lukom Dončićem.

“Pričali smo o tome i prije, dok sam bio u Cedeviti i kad smo imali program tranzicije novaka u New Jerseyu. Kad sam bio u Euroligi, u Cedeviti, gledao sam ga u Real Madridu i iznenadio sam se koliko je mlad i kako igra u tako velikom klubu. Kad sam došao ovamo, shvatio sam da Real Madrid puno radi sa svojim potencijalnim igračima, daju im prilike. Rekao mi je puno stvari o Madridu, klub je sjajan i tako to, i neke stvari koje ne mogu reći… ali sve su to pozitivne stvari”.

Facebook komentari