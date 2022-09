Nurkić poručio: Bosno i Hercegovino, budi ponosna

Nurkić i Vrabac su dali izjavu nakon utakmice.

“Svaka čast navijačima koji su nas došli podržati, stvarno je veliku plus nama. Momci su odradili veliki posao iako sam ja igrao slabo. Generalno odradili smo jednu timsku igru od početka do kraja. Pokazali smo još jednom da sve što se desilo u ovih par sedmica nije slučajno. Kao što sam i rekao, imamo ekipu da pobjedimo svakoga, možemo igrati sa svima. Hvala Bogu to smo večeras i pokazali.”

“Imamo veliko poštovanje prema Sloveniji, poštovanje je jedno, a igra je drugo i opet smo pobjedili. Obećao sam da idemo u Berlin. Imamo stvarno dobru ekipu, zdravi smo i opet smo pokazali da možemo igrati sa svima. Bosno i Hercegovino budi ponosna!”, kazao je Nurkić,pišu Vijesti

Vrabac nije želio da priča o sebi.

“Mi smo pokazali da sa svima možemo igrati, nama je Slovenija došla u ritmu pobjeda, ja sam stvarno uzbuđen i t je velika stvar”, kazao je Vrabac.

Facebook komentari