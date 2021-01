Preminuo legendarni NBA košarkaš i trener

Pol Vestfal (Paul Westphal), legendarni američki košarkaš i trener, preminuo je u 70. godini.

Vestfalu je prošle godine dijagnostikovan rak mozga i preminuo je od posljedica istog. U NBA ligi igrao je od 1972. do 1984. godine.

Draftovan je kao 10. pik od strane Boston Seltiksa 1972. i igrao do 1975. godine za slavnu franšizu.

Za Finiks Sanse igrao je od 1975. do 1980. godine i 1976. je osvojio titulu sa Sansima. Finiks je povukao broj 44 iz upotrebe u njegovu čast.

Pet puta je bio Ol-star, tri puta je bio član prve NBA petorke i jednom član druge.

NBA Hall of Famer and legendary coach Paul Westphal has died at 70

Westphal was inducted into the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame in 2019 pic.twitter.com/FylTSjQklJ

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 2, 2021