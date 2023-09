Žena mladog nogometaša preminula samo tri mjeseca nakon vjenčanja

Golman engleskoga nogometnog kluba Derby Countyja otkrio je na društvenim mrežama najtužniju moguću vijest, kako je njegova supruga Laura preminula samo tri mjeseca nakon što su se vjenčali.

27-godišnji Josh sve je rasplakao objavom koju je podijelio na svom Instagramu, a u kojoj je otkrio da je njegova supruga preminula od posljedica teške borbe s rakom, za što je jedva smogao snage.

“Ovo sam toliko puta napisao, a još uvijek ne mogu pronaći prave riječi i ne znam hoću li ikada. U utorak navečer moja je žena izgubila svoju dugu bitku protiv raka. Laura je najjača, najhrabrija i najljubaznija osoba koju sam ikada upoznao. Unatoč svemu što je proživljavala, nastavila se smijati, nije dopustila da išta stane na put dobrom provodu i stvaranju uspomena za cijeli život. Plakali smo, smijali se i plesali kroz teška vremena. Cijenit ću svaki trenutak koji smo proveli zajedno od prvog susreta do trenutka kad si u miru preminula. Znam da ćeš me gledati odozgo i nastaviti me inspirirati svaki dan. Hvala svima koji su podržali mene i obje obitelji kroz ovo nevjerojatno teško vrijeme. Sretan sam što imam nevjerojatnu obitelj i prijatelje! Volim te uvijek i zauvijek”, napisao je Josh uz svoju i Laurinu fotografiju s vjenčanja.

