Marokanci na sedždi nakon postignutog gola

Marokanci su bili bolji rezultatom 1:0, a jedini gol postigao je Azzedine Ounahi.

Nakon gola, cijeli tim Maroka pao je na sedždu u molitvi za svoju državu i žrtve zemljotresa.

Nakon zemljotresa, koji je odnio više od 3000 života, fudbaleri Maroka su donirali krv povrijeđenim u zemljotresu.

????| The Morocco players went down into sujood (knelt in prayer) after getting their first goal after the devastating earthquakes. ❤️????????

pic.twitter.com/idw5mownW0

— CentreGoals. (@centregoals) September 13, 2023