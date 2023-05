Večeras finale Kupa Italije, Džeko ide po 10. trofej u karijeri

Nerroazzuri su favoriti u ovoj utakmici, ali sigurno da se i popularne Viole neće predati i da oni znaju biti nezgodna ekipa.

Kapiten bh. nogometne reprezentacije Edin Džeko bi trebao predvoditi napad Intera od prve minute i naći se u početnom sastavu.

“Dijamant” bi pobjedom u ovom meču došao do desete titule u svojoj karijeri, a to bi mu bio četvrti sa Interom. Ranije je sa Cityem osvojio pet trofeja i sa Wolfsburgom jedan.

Zbog povreda za Inter neće igrati Mkhitaryan, Skriniar i Dalbert, dok za Fiorentinu iz istog razloga neće biti dostupan golman Sirigu.

At this time tomorrow, we'll already know the winner of the #CoppaItaliaFrecciarossa @ACFFiorentinaEN or @Inter_en? ???? pic.twitter.com/ff2lyLGQyz

