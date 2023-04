Edin Džeko: Sve sam doživio, jedino mi nedostaje jedan osjećaj…

Edin Džeko i ove sezone nastupa za italijanski Inter sa velikim uspjehom i privodi kraju još jednu fudbalsku sezonu, kako u klubu tako i u reprezentaciji, te je za portal N1 televizije govorio o mogućim trofejima, novom ugovoru, Ligi prvaka i reprezentaciji BiH.

Kapiten Zmajeva sa svojim Interom je u poziciji da završi sezonu među prve četiri pozicije koje vode u Ligu prvaka sljedeće sezone, ali i da osvoji novi trofej nakon Super kupa Italije. Također, sutra će sa timom iz Milana pokušati doći do pobjede i u prvom meču četvrtfinala Lige prvaka steći kapital za prolazak dalje. Ipak, najprije smo pitali za utakmicu Kupa Italije koja je odigrana prije šest dana u Torinu.

Prvi meč polufinala Kupa Italije je iza nas remijem protiv Juventusa. Može li Inter do trofeja ove sezone?

“Ove sezone sam već osvojio trofej sa Interom, ali cilj svake sezone je osvajanje trofeja. Kao igrač Intera osvojio sam već tri trofeja I znam koliko je bitno klubu poput Intera da stalno bude u borbi za naslove. Rezultat iz prve utakmice protiv Juventusa je aktivan I moramo odigrati još I bolje na domaćem terenu, kako bismo se domogli finala, a kasnije I naslova najbolje ekipe u Kupu Italije. Nadam se tome.”, rekao je Džeko.

Nakon utakmice si imao emotivan izljev prema navijačima Intera, pa si im poklonio i dres. Kako je do toga došlo?

“Tokom utakmice dešavale su se neke stvari, kojima ne bi trebalo biti mjesto na terenima, o čemu se već govorilo i pisalo. Naši navijači su nam tokom cijelog susreta davali podršku i htio sam im se zahvaliti na taj način. U tom trenutku sam osjetio kako je poklanjanje dresa najmanje što mogu uraditi I na taj im se način zahvaliti za podršku na gostujućem terenu. Imamo dobar odnos od prvog dana mog dolaska u Inter i zahvalan sam im na tome.”, tvrdi napadač Neroazzurra.

Mnogo se govori o tvom produženju ugovora sa italijanskim gigantom. Možeš li nam reći šta se trenutno dešava i koliko ste blizu dogovora?

“Ubrzo će se sve znati. Postoje ljudi koji se bave tim pitanjem i koji brinu oko toga. Ja sam fokusiran isključivo na svoje igre i teren.”

Postoji mogućnost da ponovo zaigraš u polufinalu Lige prvaka ukoliko Inter svladao Benficu. Kada razmisliš o teškim fudbalskim počecima u BiH, pa sve do sada, kada igraš elitni evropski fudbal, koliko si ponosan na ono što si uradio kroz karijeru?

“Prije nekoliko dana sam govorio o tome, šta sam sve morao proći da bih danas bio ovdje i naravno da sam ponosan na sve ono što sam uradio, počinjajući kao klinac u Željezničaru. Jednog dana, kada za to dođe vrijeme, doći će i kraj karijere i onda ćemo pričati o svemu onome što sam uradio. Da li je moglo bolje, možda drugačije, ali ono što sigurno znam i o čemu često razmišljam jeste da sam sretan što sam uspio napraviti ovakvu karijeru.”

U reprezentaciji si još jednom pokazao da si neprikosnoveni lider koji stišće zube i igra čak i kada je povrijeđen. Možeš li nas odvesti na Evropsko prvenstvo?

“Fudbal nikada nije pojedinac. Fudbal je ekipa, porodica i samo nas zajedništvo može odvesti na Evropsko prvenstvo. Pod ekipom mislim na sve ljude u reprezentaciji, od igračkog kadra, selektora, ekonoma… Jasno je da je želja svih nas da zaigramo na još jednom velikom takmičenju. To je možda jedino što mi nedostaje, taj osjećaj igranja na velikim takmičenjima sa reprezentacijom. Sve ostalo sam skoro doživio, ali mislim da smo mogli igrati na još jednom velikom takmičenju, a ne samo jednom SP. Trudit ću se svim silama da odemo na Euro I pomoći koliko je to god u mojoj moći. Znam koliko to svi želimo.”, tvrdi Džeko, koji u junu sa reprezentacijom BiH nastavlja kvalifikacije za odlazak na Evropsko prvenstvo, prenosi N1.

Džeko već sutra ima nove obaveze u Ligi prvaka, utakmicom protiv Benfice, koja počinje u 21 sat, piše N1.

