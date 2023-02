Pep Guardiola i Jurgen Klopp zbunjeni. Šta ovo Chelsea radi?

Londonski klub podigao je svoje izdatke od ljeta, premašivši 500 miliona funti.

U to je uključen britanski rekord od 106,8 miliona funti (118 miliona eura) za transfer argentinskog veznjaka Enza Fernandeza iz portugalske Benfice posljednjeg dana zimskog prijelaznog roka, piše Raport.

Pep Guardiola: Nismo zaboravili

Klub je ove transfere obavio nakon što ga je preuzeo američki biznismen Todd Boehly. Enormna potrošnja potaknula je pitanja o tome kako će londonski klub ispuniti zahtjeve finansijskog fair-playa (FFP).

Trener Manchester Cityja Guardiola je sugerirao da bi se njegov klub, s obzirom na probleme s FFP-om u prošlosti, suočio sa značajnim kritikama i istragama da je učinio isto.

“To se mene ne tiče, ali je iznenađenje jer to nije “državni” klub”, sarkastično je rekao Španac.

Aludirao je na to da je njegov City u vlasništvu Abu Dhabi United grupe. To često izaziva optužbe da “Građane” finansira država (Ujedinjeni Arapski Emirati).

“Ono zbog čega sam zabrinut je to što smo osvojili 11 naslova u posljednjih pet godina i bili smo peta ili šesta ekipa po neto potrošnji u Premier ligi. To je ono što se stvarno računa.

Ono što Chelsea radi nije moja stvar. Nikad se ne miješam u mišljenja drugih klubova jer postoje propisi. Tu su pravila koja moramo poštovati.

Međutim, mi smo bili optuženi. Ne zaboravljam, osam ili devet ekipa poslalo je pismo Premier ligi da nas kazni. To se nama dogodilo. Mi smo peti tim po neto potrošnji u posljednjih pet godina. To je realnost”, kaže trener aktuelnog prvaka Engleske u nogometu.

Upitan kakav bi odgovor bio da je Cityjeva potrošnja jednaka onoj Chelsea, Španac je zagonetno rekao:

“Znam šta bi se dogodilo.”

Jurgen Klopp: Kako je to moguće?

Trener Liverpoola Klopp priznaje da ne zna kako je moguća potrošnja ovog nivoa, kakav je imao Chelsea.

“Nije mi jasno kako je to moguće. Ali, nije na meni da objašnjavam kako to funkcionira. Ne govorim ništa bez svog advokata. To je šala.

Ne razumijem ovaj dio posla. Šta možete, a šta ne možete. Međutim, veliki je broj transfera u zadnja dva prozora. Svi su oni stvarno dobri igrači. Tako da s te tačke gledišta svaka čast kad to možeš. A, očito, oni to rade.

Ne razumijem kako je to moguće, ali nije na meni da objašnjavam kako to funkcionira. Nadamo se da svi tačno znate kako to rade. Onda je sve u redu”, rekao je njemački trener.

Upitan očekuje li trenutno poboljšanje u ekipi trenera Grahama Pottera, Klopp je dodao:

“Da, Graham to zna. Nisam siguran da je Todd Boehly previše zainteresiran za to, Ali, i to će se dogoditi u jednom trenutku, igrat će dobro. Uz kvalitet koju imaju, to je teško izbjeći. Koliko će to brzo ići, ne znam.”

Facebook komentari