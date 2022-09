Levandovski od Ševčenka dobio posebnu traku za SP

Napadač Poljske Robert Levandovski (Lewandowski) na Svjetskom prvenstvu u Kataru nosit će posebnu kapitensku traku u bojama Ukrajine, koju mu je danas predao legendarni napadač Andrij Ševčenko (Andriy Shevchenko).

– Ova traka za mene je simbol emocija koje povezujem sa svojom zemljom. Zahvaljujem tebi i cijeloj Poljskoj zbog potpore mojim sunarodnjacima – rekao je Ševčenko.

Legendary striker Andriy Shevchenko gave Robert Lewandowski an armband in the colors of Ukraine’s flag which he will take to the World Cup 🇺🇦 pic.twitter.com/7ZyZLrlHKN

