Vahid Halilhodžić za “Avaz”: Treći put mi se dešava isto, kao da sam proklet a ja sam samo radio svoj posao i nisam dao da mi neko naređuje

Slučaj Maroko

– To mi se događa već treći put, a to je previše, rekao je Vaha, naš proslavljeni fudbalski stručnjak koji trenutno odmara u Parizu, te dodao:

– To je nešto neobjašnjivo, s jedne strane. Ma ja znam šta je bilo, ali da se to ponovi treći put, kao da sam proklet.

Halilhodžić je na svjetska prvenstva odveo i Japan i Obalu Slonovače, ali ih nije vodio na završnom turniru…

– Nikome se to nije dogodilo, ni kao igraču ni kao treneru. Treba to shvatiti, svariti. To je čak i jedna vrsta sramote, šta će o meni misliti ljudi. A ja sam samo radio svoj posao i nisam dao da mi neko određuje ono što je moj posao. To je to – konstatirao je Jablaničanin.

Predsjednik Fudbalskog saveza Maroka Fouzi Lekja, podsjetimo, obećao je navijačima povratak Hakima Ziješa (Ziyech), kojeg je Halilhodžić izbacio iz reprezentacije.

– Zašto ne bih prihvatio dobar savjet, da je smatram da je on dobar za tim? Samo bi budala bila protiv toga da ne uvaži dobar savjet. Međutim, ako vidiš ili ocijeniš da to nije dobro za tvoju ekipu, onda je stvar jasna – kazao je Halilhodžić.

Na konstataciju da smo nedavno pronašli i objavili informaciju da je on najuspješniji selektor reprezentacije Maroka u historiji, Vaha je kratko dodao:

– Da, tako pokazuje statistika.

Zbog toga je odluka Fudbalskog saveza Maroka baš apsurdna.

– Vrijeme će sve pokazati… Moj cilj je bio da četvrtu selekciju odvedem na Svjetsko prvenstvo, što nije uspjelo nijednom treneru na svijetu. Za tri godine rada stvorena je jedna mlada, perspektivna ekipa. Situacija je bila izvanredna, mora biti tako kad stalno pobjeđuješ. Najveći kredibilitet jednog trenera su rezultati, sve ostalo je filozofija. Samo rezultati daju kredibilitet i stabilnost, ali kod mene je taj slučaj apsurdan. Treći put su se upetljali politika i biznis. U Japanu je glavni razlog za raskid saradnje bio biznis, jer su sponzori htjeli da na Svjetsko prvenstvo vodim tamošnje tadašnje vedete koje su bile na izmaku – nisu igrale u klubovima, povrijeđeni… – istakao je Halilhodžić.

Priznaje da ga je slučaj “Maroko”, kako kaže, izbacio iz sportskih, fudbalskih razmišljanja.

Bravo Lana

– Vjerovao sam da na Svjetskom prvenstvu mogu napraviti nešto slično kao s Alžirom, neke podvige. To je za mene bio cilj, kao sportisti koji je 40 godina u fudbalu kao igrač i trener. Nakon toga bilo bi vrijeme da se malo odmorim i više posvetim familiji, unucima. A sada sam malo u raznoraznim razmišljanjima. Ali, dobro, u životu nikada nisam imao više ponuda. To je nevjerovatno.

A onda je Halilhodžić okrenuo tok razgovora.

– Ipak, imamo mi i vedrijih tema… Pošto u posljednje vrijeme vrlo malo komuniciram s bilo s kim, želim našoj maloj Lani, šampionki iz Mostara, čestitati na izvanrednom uspjehu u Rimu. Ona je ponos Mostara, Hercegovine, Bosne i Hercegovine, to je nešto fantastično. Takav rezultat ostvariti u takvim uvjetima, to je zaista podvig. Jer, kad sve vidim, odnosno šta pričaju ti političari, to ti je da povratiš na sve to… Lana, svaka ti čast, ti si ponos BiH! Bravo, mala, ali bravo i za njene roditelje koji su napravili nešto nevjerovatno, da dijete dođe u takve visine. To je Bosna i Hercegovina. Sreća je da u našoj domovini ima puno i dobrih ljudi i velikih sportista koji proslavljaju Bosnu i Hercegovinu širom svijeta. Ti ljudi i sportisti će pobijediti fašiste – zaključio je Vaha.

Nije lagano

Naš fudbalski stručnjak nam je otkrio da je imao ponudu da preuzme jednu selekciju koja ide na Svjetsko prvenstvo 2022.

– Bili su čak spremni promijeniti selektora, tako su mi rekli. Međutim, treba mi malo odmora od svega ovoga. Nije lagano, rekao je Halilhodžić.

