Cijeli svijet se zgrožava zvijezdi Premier lige koja je šutirala mačku pred djetetom

Iz njegovog kluba su se oglasili bez dvojbe osudivši čin njihovog člana.

“West Ham osuđuje ponašanje našeg fudbalera Kurta Zoume u snimku koji se pojavio. Razgovarali smo s njim i on će se dalje ovim problemom pozabaviti sam. Želimo istaći da ne podržavamo okrutnost prema životinjama”, piše u sopštenju londonskog klub

Da stvar bude još gora, Francuz je ovo radio pred djetetom koje mu je u jednom trenutku dodalo nesretnu životinju.

Još uvijek nije poznato hoće li i kojim će sankcijama podlijegati ovaj defanzivac. prneosi “Radiosarajevo“.

Zouma trenutno brani boje West Hama, a u dosadašnjoj karijeri nastupao je još za Chelsea, Everton, Stoke City i Saint Etienne.

Za reprezentaciju Francuske je odigrao 11 utakmica.

Pogledajte ovaj skandalozni video.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.

It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j

