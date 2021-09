Požar na stadionu Totenhema, 300 osoba evakuisano

Zbog požara je evakuisano čak 300 osoba iz jednog dijela stadiona koji ima devet spratova. Na svu sreću, nije bilo povrijeđenih, a iz Totenhema su rekli kako je požar izazvao zračni kompresor, prenio je SC Sport.

Takođe se navodi kako su iz Totenhema rekli je električar odmah na licu mjesta uspio riješiti kvar.

“Nakon senzacionalističkih izvještaja u pojedinim medijima, želimo potvrditi da je “Totenhem Hotspur stadion” u operativnom stanju, kao i uvijek, nakon što se dogodio požar izazvan vazdušnim kompresorom. Vatra je provalila u jednu od kuhinja ovoga jutra”, saopšteno je iz londonskog kluba, prenosi ATV.

Radi se o jednom od najmodernijih stadiona na svijetu koji je otvoren tek prije dvije godine, a kapacitet mu je 62.580 mjesta.

A fire at Tottenham Hotspur Stadium is now under control, say the London Fire Brigade, with no reports of any injuries and 300 people evacuated 🔊👇 pic.twitter.com/LYiiXaBmYD

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 2, 2021