Vahid Halilhodžić: “Politika je ponovo ušla u sport, sramotno i bijedno je ono šta se desilo u meču Velež – Borac”

Ponosan je, naravno, i Vahid Halilhodžić.

“Sletio sam upravo u Francusku, došao sam da posjetim porodicu, malo usput i da radim. Pogledat ću neke igrače i već iduće sedmice se vraćam Maroko jer nas čekaju pripreme za sljedeće utakmice. Bez problema smo se plasirali na Afrički kup nacija, sada nas čeka misija zvana Svjetsko prvenstvo koja će biti malo kompleksnija”, kaže Halilhodžić u razgovoru za portal Reprezentacija.

Zatim je govorio o Veležu koji je danas na visokom trećem mjestu u m:tel Premijer ligi BiH.

“Pratim sve, naravno. Velež podsjeća na one dane kada se borio za vrh kvalitetom i entuzijazmom, ali izgleda i da se ponovo ponavlja historija u našoj državi. Čuo sam se baš i sa predsjednikom kluba. U posljednjim minutama Velež je ostao bez pobjede nad Borcem, i to na koban način. Neko će reći ovako ili onako, međutim moje mišljenje je da penal nije postojao i da je to sramotno i bijedno. Ja mislim da je politika ponovo ušla u sport. Možda sam bio idealista prema svemu tome, mislio sam da će sportisti u generalnom smislu doprinijeti da se te tenzije smanje, ali to se produbljuje. To je bolna spoznaja”.

Velež ne bilježi samo odlične rezultate na terenu nego i na polju infrastrukture.

“Nema se šta tu puno govoriti, može se dati samo kompliment kada je Velež u pitanju. To je stvarno jedna herojska borba svih tih ljudi. Osim što stadion izgleda sve ljepše, napravljeno je mnogo i po pitanju rezultata za šta treba zahvaliti igračima, treneru, kao i kompletnom rukovodstvu. Nadam se da će sezonu završiti na najbolji mogući način. To bi upotpunilo cijelu ovu priču”.

