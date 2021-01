Urnebesne scene u Turskoj, zbog sniježnih padavina igrači Sivasspora postali “nevidljivi”

To i nije toliko neuobičajeno, koliko bizrane sekvence meča na kojima su se igrači Sivasspora jedva mogli uočiti na terenu zbog činjenice da su nosili bijele dresove i za gledaoce kraj malih ekrana praktično su bili “nevidljivi”. prenosi “Klix”.

It was snowing in Istanbul during the Basaksehir – Sivasspor game and Sivasspor thought wearing white would be a good idea. Yes, there are actually two sides in this photo – look closely and Sivasspor players are there. 💆🏻‍♂️💆🏻‍♂️💆🏻‍♂️ pic.twitter.com/LBV1Zi14Fp

— Çetin Cem Yılmaz (@cetincem) January 16, 2021